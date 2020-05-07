Huawei MateBook 13 2020, Türkiye’de satışa sunuldu. Ultra İnce FullView ekranı ve Çoklu Ekran Kullanımı özelliği ile öne çıkan Huawei MateBook 13 2020 Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.

Huawei MateBook 13 2020 Fiyatı

Huawei MateBook 13 2020, FullView ekranı, olağanüstü taşınabilirliği ve üstün yapım kalitesini bir araya getiriyor. Yeni Huawei MateBook 13, sınıfındaki cihazlar için yeni bir standart belirliyor. HUAWEI MateBook 13 2020, 7899 TL -kampanyalı- fiyatıyla Huawei Online Mağazası üzerinden satışa sunuldu. Kampanya dahilinde 999 TL değerindeki Freebuds 3 kablosuz kulaklık, sadece 1TL’ye kullanıcıların oluyor. Huawei, kampanyayı 17 Mayıs’a kadar sürdürecek.

Huawei MateBook 13 2020 Özellikleri

Huawei MateBook 13, yenilenen HUAWEI Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle-bırak özelliğiyle beraber akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisiyarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

HUAWEI, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla bütünleştirerek hafif, şık ve güçlü bir tasarım sunuyor. Huawei MateBook 13, %88 ekran-gövde oranına sahip ve yan çerçeveleri sadece 4.4mm. Piyasadaki çoğu 16:9 dizüstü bilgisayarın aksine MateBook 13, kullanıcının rahatlığını düşünerek daha fazla içerik görüntülemeye izin veren 3:2 ekranla tasarlanmış. 1000:1 kontrast oranında 2K ekrana (2160x1440, 200ppi) sahip olarak RGB renk gamının yüzde 100’ünü destekliyor. Kullanıcılar üç parmağını aşağı doğru hızlıca kaydırarak ekran görüntüsünü hızlı bir şekilde alıp kaydedebiliyor.

14.9mm inceliğinde, 1.3 kg ağırlığında olan MateBook 13, 10. nesil Intel Core işlemciden güç alıyor. 16GB RAM, 2GB GDDR5 NVIDIA GeForce MX 250 ekran kartı ile geliyor. Bilgisayarda parmak izi doğrulaması ve sistemde oturum açmayı tek bir tuşa entegre eden Parmak İzi Güç Düğmesi de bulunuyor. Bu tuş, kullanıcıların parolalarını yeniden girmek veya parmaklarını yeniden taramak zorunda kalmadan bilgisayarlarını hızlı bir şekilde uyandırmalarına ve işlerine devam etmelerine olanak tanıyor. Son olarak kutudan 65W USB-C adaptörü çıkıyor. Güç adaptörü bilgisayarı şarj etmek için kullanıldığı gibi, bazı telefonlar için Huawei SuperCharge’ı da destekliyor.