Huawei MateBook 13 İnceleme - Telefonlar Kadar İyi Mi?

Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayar modeli olan MateBook 13'e yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde Huawei MateBook 13 modelini satın almaya değer mi sorusunu cevaplıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce isterseniz Huawei MateBook 13'ün teknik özelliklerine bir göz atalım. Huawei MateBook 13, 13.3 inçlik ekrana sahip ve 2K çözünürlüğü desteklemekte. Dizüstü bilgisayar Intel'e ait olan 8. nesil Whiskey Lake işlemciden gücünü almakta.

8GB RAM'e sahip olan dizüstü bilgisayarda 512GB dahili depolama alanı bulunmakta. GeForce MX150 ekran kartı ile gelen Huawei MateBook 13, 3.600 mAh bataryaya sahip. Cihazda bir adet dokunmatik parmak izi sensörü, iki adet USB Type-C bağlantı portu ve 3.5 mm'lik jack girişi bulunmakta. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan Huawei MateBook 13 incelememize geçelim.

Hemen aşağıdan Huawei MateBook 13 inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalınız.