Huawei MateBook X 2020 Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei MateBook X 2020 resmi olarak tanıtıldı. Süper hafif tasarım, yeni dokunmaya duyarlı trackpad ve neredeyse çerçevesiz ekranlı yeni dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkan Huawei MateBook X 2020 modelin teknik özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Huawei MateBook X 2020 Özellikleri

Huawei’nin dün tanıtım görselini paylaştığı yeni dizüstü bilgisayar modeli Matebook X, beklendiği üzere 19 Ağustos’ta resmi olarak tanıtıldı. Huawei MateBook X 2020’nin 13 inç IPS FullView dokunmatik ekranı, 3K çözünürlük (3000 x 2000 piksel), 278ppi, 3:2 format, yüzde 90 ekran gövde oranı sunuyor. Bu dizüstü bilgisayar, 10 noktalı çoklu dokunmaya duyarlı ekranı destekliyor ve parmak hareketleriyle ekran görüntüsü alınabiliyor. 10. nesil Intel Core i5/i7-10510U işlemci, dahili Intel UHD ekran kartı, 8GB/16GB DDR3 RAM, 512GB’a kadar PCIe SSD ile geliyor. 42Wh kapasiteli pil, 65W’a kadar hızlı şarjı destekliyor.

Güç tuşunda parmak izi okuyucu taşıyan MateBook X 2020, Windows 10 işletim sistemi ile geliyor ve birden fazla ekranda birlikte çalışma gibi akıllı özellikler sunuyor. Ek olarak, klavye artık kompakt ve kullanımı kolaylaştıran bir boyutta. Yazılımdan bahsetmişken, MateBook X’in tanıtılmasıyla Huawei, yeni Huawei paylaşım özelliklerinin yanı sıra geniş kullanıcı alanı ve titreşimli geri bildirim sağlayan yeni basınca duyarlı touchpad’i tanıttı.

Huawei MateBook X, 13.6mm inceliğinde ve yaklaşık 1kg ağırlığında metalik bir gövdeye sahip. 2 adet USB-C portu ve 3.5mm kulaklık ve mikrofon birlikte port barındırıyor.

Huawei MateBook X 2020 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Gümüş (Frost Silver), Mavi (Interstellar Blue), Yeşil (Green Mountain Daisy) ve Pembe (Cherry Blossy Pink) renk seçenekleri olan bilgisayarın fiyatı bellek, depolama ve işlemci seçimine bağlı değişiyor. Intel i5 10210U işlemci, 8GB RAM, 512GB depolama alanlı MateBook X 2020’nin fiyatı 1155 dolar. Intel i5 10210U işlemci, 16GB RAM, 512GB depolama alanlı MateBook X’in fiyatı 1300 dolar. Intel i7 10510U işlemci, 16GB RAM, 512GB depolama alanlı tepe modelin fiyatı da 1445 dolar. Üç modelde de ekran dokunmatik. MateBook X, 24 Ağustos’ta Çin’de satışa sunulacak. Huawei MateBook X 2020 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? ilerleyen aylarda göreceğiz. MateBook X Pro 2020’nin Türkiye fiyatının 15 bin TL olduğunu hatırlatalım.