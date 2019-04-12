Huawei, Otomotiv Sektörüne Girmeye Hazırlanıyor

Huawei, hala sıcaklığını koruyan ABD-Çin ticaret savaşı ve telekom ekipmanlarını çevreleyen güvenlik endişeleri sebebiyle birçok batı ülkesinde önemli sorunlarla boğuşuyor. Buna rağmen yoluna devam eden Çinli teknoloji devi, otomotiv sektöründe boy göstermeye hazırlanıyor.

Huawei’in tüketici elektroniği bölümü, geçtiğimiz yıl önemli oranda büyüme göstermişti. Halihazırda Çin’in en büyük akıllı telefon üreticisi olan şirket, küresel pazarda Samsung’u geçerek sektöre hükmetmenin planlarını yapıyor.

Yeni bir rapora göre Huawei, ileriye dönük olarak otomobil pazarına girmeyi düşünüyor. Aynı rapor, Huawei imzalı ilk otomobili 2019 Şangay Otomobil Fuarı’nda göreceğimizi iddia ediyor.

Şirketin yakında görücüye çıkacak olan ilk otomobilinin Çin'in Wuhan kentinde bulunan ünlü otomobil üreticisi Dongfeng Motor ile birlikte geliştirildiği belirtiliyor.

Rapora göre otomobil, araç içi iletişim, beşinci nesil kablosuz ağ ve bulut teknolojisi gibi daha birçok donanıma sahip olacak.

Huawei ve Dongfeng Motor, 5G motorlu otonom araçlara yönelik çabalar kapsamında, akıllı araba, lojistik ve endüstri bulut platformları geliştirmek amacıyla bu ayın başlarında Xiangyang'daki yerel yetkililerle 3 milyar Yuan (yaklaşık 446 milyon $) tutarında bir anlaşma yapmıştı.