Huawei Veliahtının Tutuklanma Anına İlişkin Görüntüler Yayınlandı

Çinli teknoloji devi Huawei’in sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, Washington yönetiminin talebi üzerinde İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’nın Vancouver kentinde gözaltına alınmıştı. O anlara ilişkin kamera kayıtları ilk kez yayınlandı.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei’in gelecekteki CEO’su olarak gösterilen Mıng Vancou’nun geçtiğimiz yılın başlarında Kanada’da tutuklanması, teknoloji dünyasında bomba etkisi yaratmıştı.

ABD ve Çin arasında giderek ısınan ticaret savaşının bir yansıması olarak görülen tutuklanmaya ilişkin görüntüler ilk kez yayınlandı.

Söz konusu görüntülerde, havalimanı gibi bir yerde olduğu görülen Vancou’nun valizinin arandığı görülüyor. Kamera kaydı oldukça kısa olduğu için sonrasında neler yaşandığını bilemiyoruz.

Geçtiğimiz aralık ayında hakim karşısına çıkan Huawei CFO’su, 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı. Söz konusu miktarın 7 milyonunu nakit, 4 milyonunu ise gayrimenkul olarak ödeyen Vancou’nun, ikinci bir mahkeme kararına kadar Vancouver’daki evinde ikamet etmesine karar verilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edilmesi halinde 30 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabileceği belirten Huawei veliahtı, Washington’ın İran yaptırımlarını delmekle suçlanıyor.