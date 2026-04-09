Huawei'den 288 Hz Yenileme Hızına Sahip 4K Mini LED TV Geliyor

Huawei çok kısa süre önce yeni Vision Smart Screen TV 6 SE'yi satışa sundu. Televizyon özellikle 288 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çekiyor. İşte, Vision Smart Screen TV 6 SE'nin merak edilen özellikleri.

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 55/ 65/ 75/ 85

: 55/ 65/ 75/ 85 Ekran Yenileme Hızı : 288 Hz

: 288 Hz Ekran Teknolojisi : Super Mini LED

: Super Mini LED Ekran Çözünürlüğü : 4K

: 4K Ekran Parlaklığı : 1200 nit arası

: 1200 nit arası İşlemci : Honghu

: Honghu İşletim Sistemi : HarmonyOS

: HarmonyOS RAM : 3 GB (+1 GB sanal bellek desteği)

: 3 GB (+1 GB sanal bellek desteği) Depolama : 64 GB

: 64 GB Portlar : 2 adet HDMI 2.1

: 2 adet HDMI 2.1 Kamera: Yapay Zeka Destekli

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'nin Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'nin en dikkat çeken özelliği sunduğu ekran performansı. Televizyon 4K Ultra HD çözünürlüklü 288 Hz ekran yenileme hızıyla geliyor. Bu yenileme hızı, şu ana kadar televizyonlar arasındaki TCL C8L Mini LED TV ile birlikte en yüksek oran. Peki bu kadar yüksek yenileme hızı ne işe yarıyor?

Xbox veya Playstation gibi konsollardan oyun oynamayı seviyorsanız yüksek yenileme hızı tama size göre. Özellikle Call of Duty, Valorant, Fornite gibi FPS oyunlarını hiçbir takılma veya bulanıklık yaşamadan oynayabilirsiniz. Ayrıca konsol oyunlarının nadiren 120 FPS üzerine çıktığını da belirtelim.

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'nin Görüntü Kalitesi Nasıl?

Televizyon görüntü kalitesi tarafında ise bizleri altıncı nesil Süper Mini LED paneller karşılıyor. Bu paneller, binlerce ufak aydınlatma bölgesi sayesinde siyah renklerin tam siyah, beyaz renklerin ise çok daha parlak görünmesini sağlayarak gerçekçi bir görüntü kalitesi sunuyor.

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'nin ekran parlaklığı da eski nesil modellere kıyasla yüzde 50 oranında artırılmış. Cihaz 1200 nit parlaklık değerine sahip. Böylece en aydınlık ortamalarda bile herhangi bir yansıma olmadan televizyonu izleyebiliyorsun. Ayrıca televizyon, kullanıcıların odanın neresinde oturursa otursun görüntüyü net olarak görebildiği 178 derecelik geniş bir izleme açısına sahip.

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE Hangi İşlemciye Sahip?

Televizyonun sisteminin merkezinde ise Huawei'nin kendi geliştirdiği, çift çekirdekli A73 ve A53'e sahip güçlü Honghu işlemcisi yer alıyor. Cihazın beyni olan bu özel işlemci, yoğun yapay zeka işlemlerin ve yüksek çözünürlük görüntülerin altından kolayca kalkabiliyor. Kullanıcılar ise tek tuşla istediği kanalı hızlıca açıp, menüler arasında herhangi bir takılma yaşamadan hızlıca geçiş yapabiliyorlar.

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'nin RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'nin işlemcisini tamamlayan unsurlar arasında 64 GB geniş depolama alanı ve ekstra 1 GB sanal bellekle desteklenebilen 3 GB RAM bulunuyor. Bu özelliklerde televizyonun tepkime süresini ve hızını olumlu yönde etkiliyor.

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'de Hangi İşletim Sistemi Var?

Televizyonun iştem sisteminde ise Huawei'nin kendi geliştirdiği HarmonyOS bulunuyor. Bu sayede cihaz Huawei cihazlarla hızlıca bağlantı kurabiliyor. Ancak bilindiği üzere HarmonyOS'da Google Play bulunmuyor. Bu sebeple Netflix, Youtube veya Prime Video gibi uygulamaları manuel olarak yüklemeniz gerekiyor.

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'nin Kamera Özellikleri Neler?

Gelelim cihazın, akıllı televizyonlarda görmeye alışkın olmadığımız kamerasına. Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'nin üst çerçevesinde yapay zeka destekli bir akıllı bir kamera bulunuyor. Bu kamera sayesinde cihaz üzerinden doğrudan görüntülü görüşmeler yapabilir veya salonunuzdayken fitness hareketlerinizi akıllı asistan yardımıyla kolayca takip edebilirsiniz.

Cihazda bulunan kamera aynı zamanda evinizin güvenliğini sağlamak için uzaktan izleme sistemlerine de destek veriyor. Ek televizyon, yapay zeka destekli görüntü iyileştirme, uzun süreli kullanımlar için göz koruma modu ve ebevyn denetimini kolaylaştıran özel çocuk modu gibi güvenlik yazılımlarını da kullanıcılara sunuyor.

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'de Hangi Portlar Var?

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE, çift HDMI 2.1 portlara sahip. Bu portlarla, oyun konsolunuzu veya bilgisayarınızı sorunsuzca televizyona bağlayabiliyorsunuz.

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE Kimler İçin Uygun?

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE, özellikle yüksek tempolu ve en iyi rekabetçi oyunları geniş bir ekranda oynamak için oldukça ideal. Sunduğu 288 Hz yenileme hızı ve hızlı veri aktarımı yapabilen HDMI 2.1 desteğiyle cihaz, konsol ve PC oyuncularının aradığı sıfır gecikmeli ve akıcı performansı fazlasıyla karşlıyor. Ancak ben televizyon da genellikle film izlerim, konsol tarafında da hikayeli oyunlar oynamayı severim diyorsanız, cihazın sunduğu yüksek yenileme hızına ihtiyacınız olmadığını hatırlatalım.

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE Türkiye'ye Gelecek mi?

Huawei firmasının ülkemizde birçok ürünü satılsa da maalesef televizyonları resmi olarak satılmıyor. Bu sebeple Vision Smart Screen TV 6 SE'nin de Türkiye'de satışa sunulacağını düşünmüyoruz.

Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Huawei, Vision Smart Screen TV 6 SE'nin; 55 inçlik versiyonunu 3899 yuan (yaklaşık 25.431 TL), 65 inçlik versiyonunu 4899 yuan (yaklaşık 31.955 TL), 75 inçlik versiyonunu (yaklaşık 38. 479 TL), 85 inçlik versiyonunu ise 7899 yuan (yaklaşık 51.520 TL) fiyat etiketiyle satışa sundu.

Editörün Yorumu

Akıllı televizyonlara meraklı biri olarak, Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE'nin özellikleri gayet yeterli bulduğumu söylebilirim. Özellikle 4K Mini LED panelleri ve 288 Hz yenileme hızıyla dev ekranlarda oyun oynamayı sevenlerin ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Ancak cihazda Google Play bulunmaması normal TV kullanıcılarını uğraştıracak önemli bir eksik. Toparlamamız gerekirse, Huawei Vision Smart Screen TV 6 SE, oyuncular için fazlasıyla yeterli özellikler sunarken, normal TV kullanıcıları için özellikleri standart seviyede kalıyor.