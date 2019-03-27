Huawei Watch GT Modelleri Tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Huawei, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saati Huawei Watch GT’yi tanıttı. İşte Huawei’in yeni akıllı saati hakkında bilmeniz gereken her şey.

Huawei P30 serisi ve FreeLace adındaki yeni kablosuz kulaklık setiyle birlikte duyurulan Huawei Watch GT ailesi, günümüzdeki akıllı saatlere kıyasla biraz daha farklı bir tasarım sunuyor.

Çinli teknoloji devinin yeni akıllı saat serisi Huawei Watch GT Active ve Huawei Watch GT Elegant olmak üzere iki modelden oluşuyor.

Huawei Watch GT Özellikleri ve Fiyatı

Orijinal tasarımın üstüne inşa edilen Huawei Watch GT Active, oldukça zarif bir görünüme sahip. Huawei, akıllı saatin kalp atış izleme özelliğinin her hafta 90 dakikalık egzersizle açık kalması durumunda dahi saatin 2 hafta boyunca kullanılabileceğini söylüyor. Aynı zamanda tüm Watch GT modelleri, yüzme, bisiklet ve koşunun peşi sıra yapılması anlamına gelen triatlon sporunu izlemek için yeni bir mod ile birlikte geliyor.

Serinin bir diğer modeli olan Huawei Watch GT Elegant, 42mm bir kasaya sahip. Tam şarjla 7 günlük bir kullanım sunan akıllı saat, seramik tasarımı, yeni kadranı, güncellenmiş yazılımı ve etkinliklerin izlenmesini sağlayan yeni özellikleriyle öne çıkıyor.

Fiyatlara gelince, Huawei Watch GT Active, 249 euro; Huawei Watch GT Elegant ise 229 euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Yeni Huawei Watch GT serisinin ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belli değil.