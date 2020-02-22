Humankind için Arazi Mekaniğinin Anlatıldığı Yeni Bir Video Yayınladı

SEGA ve Amplitude Studios, geliştirilme aşamasında olan Humankind'ın duyurusunu GamesCom 2019 fuarı sırasında gerçekleştirmişlerdi. PC platformunda satışa sunulacak olan oyun için yakın zaman önce yeni bir video yayınlandı.

Bu yeni video, bir geliştirici günlüğü ve henüz Alfa öncesi aşamada olan Humankind oyunundaki arazi mekaniğini ön plana çıkarıyor. Geliştirici ekipten önemli isimlerin yer aldığı videoda, anlatılanlara göre bu mekanik hiçbir strateji oyununda olmadığı kadar büyük bir önem arz edecek.

Teknik Sanat Yönetmeni Mathias Gregoire, "Hedefimiz gereksiz yere gerçekçi olan bir şey yaratmak değil ama bitki örtüsü, çeşitli tipte arazi, dağlar ve mantık çerçevesinde bir dünya yaratmak için tasarlarken ve uyumlu hale getirirken yeterince akla yatkın olacak." yorumunda bulundu.

Oyunda bir savaş stratejisi kurmaya çalışırken bulunduğunuz bölgeyi de bu stratejiye dahil etmeniz gerekecek. Mesela araştırma yaparken ve bir vadi boyunca ilerlerken görüş alanınız haliyle kısıtlı olacak ama daha yüksek bir mevkiye çıktığınız zaman daha geniş bir alanı görebilme yetisi kazanacaksınız. Bunun sağlayacağı avantaj da videonun 1:28 noktasında ekrana gelen bir örnek ile anlatılmış. Beyaz giysili askerlerin oluşturduğu bir birlik, mevki avantajı sayesinde kırmızı giysili birliğe ciddi oranda hasar verebiliyor.

Humankind oyununda ayrıca sıcaklık ve nem oranı varyasyonları gibi ince detaylar da bulunuyor. Bu da haliyle bitki örtüsünde değişiklikleri ve bağlantılı olarak kaynak farklılıklarını beraberinde getirecek.

Reimagining Terrain (Araziyi Yeniden Hayal Etmek) adı altında yayınlanan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.