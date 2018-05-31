Humble Bundle'da Arma Oyunları Kampanyası Başladı!

Humble Bundle yarattığı fırsatlarla biz oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Humble Bundle Arma 2018 Bundle isimli paket büyük indirimler içeriyor. Adından da anlaşılacağı üzere indirim paketi Arma oyunlarına üzerine kurulmuş.

Humble Bundle Arma 2018 Bundle isimli pakette 1 dolar, 15 dolar, 16.38 dolar ve 20 dolarlık toplamda 4 ödeme seçeneği bulunuyor. Paket içerisinde Arma 1, Arma 2 ve Arma 3 yer alırken; ayrıca bu oyunların ek paketleri de yer alıyor. Her ödeme seçeneğinde 1 oyun ve ek paketler sunulmuş.

1 dolar ödeme seçeğindeki oyunlar:

Arma :Cold War Assault

Arma: Gold Edition

Arma Tactics

15 dolar ödeme seçeneğindeki oyunlar:

Arma 3

Arma 3 Karts

Arma 3 Helicopters

Arma 3 Marksmen

16.38 dolar ödeme seçeneğindeki oyunlar:

Arma 2

Arma 2: Operation Arrowhead

Arma 2: British Armed Forces

Arma 2: Private Military Company

Arma 2: army of the Czech Republic

20 dolar ödeme seçeneğindeki oyunlar:

Arma 3 Apex

Humble Bundle Arma 2018 Bundle isimli paket bugünden itibaren 12 gün daha mağazada duracak. İndirimden yararlanmayı unutmayın.