Humble Bundle'da Guns of Icarus Alliance Ücretsiz, Hemen İndirin!

Humble Bundle'da kampanyalar son hızıyla devam ediyor. Humble Bundle'da bu seferde gökyüzünde geçen bir korsancılık oyunu ücretsiz olarak tüm oyunculara veriliyor. Kampanyayı kaçırmadan hemen indirin!

Humble Bundle, biz oyunseverin en büyük dostu olarak görülüyor. Humble Bundle'ın oyunseverlerin dostu olarak görülmesinin en büyük sebebi tabii ki yaptığı büyük kampanyalar. Humble Bundle'da genel olarak Pay What You Want (Ne kadar istersen öde) kampanyaları ve ücretsiz verilen oyunlar seviliyor.

Humble Bundle'da bu seferde Guns of Icarus Alliance isimli uzayda geçen bir korsanlık oyunu ücretsiz ücretsiz olarak veriliyor. Oyun Steam üzerinde 24 liraya satışa sunulmuş. Guns of Icarus Alliance'i ücretsiz olarak satın alabilmek için sadece 1 gününüz var. Fırsatı kaçırmamak için acele edin.

Oyunu ücretsiz olarak satın alabilmek için öncelikle Humble Bundle'a üye olmanız gerekiyor. Daha sonra da buraya tıklayıp sol tarafta bulunan "Add to Cart" yazan butona tıklamalısınız. Ürün sepetinize eklendikten sonra açılan pencerede bulunan "Get it for free"butouna tıklamanız gerekiyor. Humble Bundle'da üye olduğunuz e-mail hesabınızı açarak gelen mailde bulunan "Download Now" butonuna tıklayarak oyunu elde edebilirsiniz.