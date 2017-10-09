Humble Bundle'da Quake Champions ve Elder Scrolls Online Fırsatı

Zaman zaman dağıttığı ücretsiz oyunlarla ve güzel indirim kampanyaları ile dikkat çeken Humble Bundle yeni indirim kampanyasında Quake Champions ve Elder Scrolls Online oyunlarına yer veriyor.

Humble Bundle'ın, Humble Monthly adlı aylık üyelik sistemini temel alan paketi ile bu ay oyunculara sadece 12 dolara Quake Champions ve Elder Scrolls Online'ı satın alma imkanı veriliyor. Yani tek oyun fiyatına 2 oyun satın almış oluyorsunuz. Fakat şu an erken erişimde satışta olan Quake Champions'un, final sürümü çıktığında ücretsiz oynanabileceğini belirtmekte de fayda var. Eğer FPS oyunlarının sıkı bir takipçiyseniz ve Quake Champions'un final sürümünün çıkışını beklemek istemiyorsanız indirim işinize yarayabilir. Ayrıca BJ ve Ranger kahramanlarının kilidi açılıyor, 50 shard, 100 Platinium ve 2000 Favor da hediye ediliyor.

Elder Scrolls Online ise çok yeni bir MMORPG değil. Geçtiğimiz aylarda Morrowind genişleme paketi çıkan Elder Scrolls Online yine de MMORPG oyunları arasında hatrı sayılır bir yere sahip. Humble Bundle'daki indirim kampanyasıyla birlikte The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited'ı satın alabileceksiniz; fakat bu pakete yeni Morrowind genişleme paketi dahil edilmiyor. 750 crown oyun içi para birimi, 15 günlük ESO Plus üyeliği de siparişinizle birlikte hediye ediliyor.

Humble Monthly'de Elder Scrolls: Legends adlı kart oyunu için de güzel sürprizler de mevcut. 2 adet kart paketi, 1 etkinlik bileti, 100 altın, 100 soul gem bu bonuslar olarak listeleniyor.

Humble Monthly'e bu bağlantı üzerinden göz atabilirsiniz.