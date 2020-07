Humble Bundle'da Sunulan Warhammer Paketini Kaçırmayın

Humble Bundle, özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Humble Bundle, strateji oyunlarını seven oyuncuların kaçırmaması gereken Warhammer oyunlarını içeren paketi sundu. 28 Temmuz tarihinde sona erecek olan Warhammer paketi ile ilgili detaylar haberimizde.

Humble Bundle'da sunulan paket kapsamında 5 TL karşılığında Warhammer 40,000: Kill Team, Warhammer 40,000: Dawn of War, Locked contentLegacy of Dorn: Herald of Oblivion ve Warhammer: End Times - Vermintide oyunlarına sahip olabilirsiniz.

51 TL ödeyerek yukarıda yer alan oyunlara ek olarak Warhammer 40,000: Dawn of War II, Battlefleet Gothic: Armada, Warhammer 40,000: Sanctus Reach ve Warhammer 40,000: Deathwatch - Enhanced Edition oyunlarını Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ücretlerin değişebileceğini belirtelim.

90 TL ödediğiniz takdirde yukarıda yer alan oyunlara ek olarak Warhammer 40,000: Space Marine Collection, Warhammer® 40,000™: Dawn of War® III ve BLOOD BOWL 2 - Legendary Edition oyunlarına sahip olabilirsiniz.

Humble bundle'da sunulan Warhammer paketini satın alarak hem başarılı Warhammer oyunlarının sahibi olabilir hem de yardım kuruluşuna destek olabilirsiniz. 28 Temmuz tarihinde sona erecek olan paket hakkında ne düşünüyorsunuz? Sunulan paket hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

The Emperor provides! Rout heresy across the universe with the Warhammer 2020 Bundle, all while supporting @SpecialEffect! https://t.co/8dBYm1d4Jq pic.twitter.com/oGReKA99K1