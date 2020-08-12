Hyper Scape Ücretsiz Olarak Yayımlandı! Hemen İndirin

Ubisoft tarafından geliştirilen Hyper Scape ücretsiz olarak PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına bugün itibarıyla çıkışını gerçekleştirdi. Oyuncular tarafından merakla beklenen battle royale türündeki Hyper Scape, Türkçe menü ve alt yazı desteği ile çıktı. Ubisoft'un battle royale oyunu Hyper Scape ile ilgili detaylar haberimizde.

Hyper Scape Ücretsiz Olarak İndirilebilir

Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds ile birlikte dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Battle royale türü, dünya genelinde oldukça popüler hale gelmesi nedeni ile oyun firmalarının dikkatini çekti ve bunun sonucunda Call of Duty Mobile, Fortnite, Apex Legends gibi yapımlar piyasaya sürüldü. Hyper Scape oyunu ile birlikte bu firmaların arasına Ubisoft da katıldı.

2054 yılında Neo-Arcadia şehrinde geçen Hyper Scape, Türkçe alt yazı ve menü desteği ile birlikte çıkışını gerçekleştirdi. Hızlı oyun yapısı ile dikkat çeken battle royale türündeki Hyper Scape isimli video oyununu PC platformunda Uplay, PlayStation 4 platformunda PlayStation mağazası ve Xbox One platformunda ise Xbox mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.

Ubisoft'un battle royale türündeki Hyper Scape'ta 100 oyuncu mücadele ediyor. Hayatta kalan son kişi olmayı başarabilen oyuncu ise maçı kazanıyor. Hyper Scape, hızlı oyun yapısını ve battle royale türünü seven oyuncuların oldukça beğeneceği bir yapım olarak karşımıza çıktı. Battle royale türünü oynamaktan keyif alıyorsanız Hyper Scape'i ücretsiz olarak indirip deneyebilirsiniz.

Ubisoft, Hyper Scape 1. sezon çıkış fragmanı ile 1. sezon battle pass videolarını yayımladı. Ubisoft tarafından yayımlanan videoları aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Hyper Scape hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni battle royale oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.