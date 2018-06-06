HyperX 5 Milyon Kulaklığı Geride Bıraktı

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden bir tanesi olan Kingston’ın oyunculara yönelik donanımlar üreten bölümü HyperX, önemli bir başarının altına imza attı. Bugün yapılan açıklamayla HyperX’in 5 milyon oyuncu kulaklığı sattığı duyuruldu.

Son günlerde PlayerUnknown’s Battleground ve Fortnite gibi oyunların popülerliğinin artmasıyla birlikte oyuncuların kulaklık alımına önem göstermeye başladıklarını söyleyen HyperX, hızlanan satışların ardından 5 milyonluk barajı geçtiklerini dile getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan HyperX Kıdemli İş Birimi Müdürü Marcus Hermann, “Fortnite, NBA 2K ve e-sporların hızlı bir şekilde büyümesiyle, HyperX de global oyuncu kulaklığı pazarında heyecan verici bir şekilde büyümesini sürdürüyor. HyperX 10 yılı aşkın bir süredir oyun tutkunları için ürünler sunuyor ve artık HyperX kulaklıklarının sık oyun oynamayan kişiler arasında da popüler olduğunu görüyoruz. 5 milyon kulaklığı piyasaya sürmüş olmamız, büyüme stratejimizde de bizim için önemli bir adım oldu” ifadelerini kullandı.

Yakın zaman önce, Dallas Mavericks ve Philadelphia 76ers gibi NBA takımlarının yanı sıra NBA 2K League ve bu turnuvaya katılan Mavs Gaming, Pacers Gaming, Grizz Gaming, Bucks Gaming ve Jazz Gaming ekipleriyle yapılan sponsorluk anlaşmalarının ardından bilinirliğini çok daha yukarılara çıkaran HyperX, hâlihazırda 6 kıtada, yüzden fazla ülkede, 15.000 mağazada bulunabildiğini hatırlattı.