HyperX, Oyun Tutkunlarını Fotoğraf Yarışmasında Buluşturuyor

Oyuncu ekipmanları denilince akla ilk gelen markalardan olan HyperX, kazanan isimlerin muhteşem hediyelere sahip olacağı bir fotoğraf yarışması düzenliyor. İşte detaylar!

Kingston’ın oyunculara yönelik bölümü olan HyperX, oyunseverleri tatlı bir rekabetin içine sokmaya hazırlanıyor. Dünyanın her tarafından milyonlarca oyuncunun tercihi olan marka, bu kez yüksek performanslı ürünleri ile değil, düzenlediği fotoğraf yarışması ile gündemde.

“İster PC ister konsol oyuncusu olun, oyun oynadığınız odanın ya da köşenin fotoğrafını bize gönderin, HyperX’ten muhteşem hediyeler kazanın!” sloganıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasına Instagram üzerinden katılım sağlanabiliyor.

Yukardaki slogandan da anlayabileceğiniz üzere, yarışmaya oyun oynadığınız bölümü ya da odayı resmettiğiniz fotoğraf ile katılabiliyorsunuz.

Yarışmaya katılmak için yapmanız gerekenler, @hyperxturkiye Instagram hesabını takip etmek, yüklediğiniz fotoğraflarda #oyunodam etiketini kullanmak ve @hyperxturkiye hesabını etiketlemek. HyperX Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışmasına 18 yaşını doldurmuş herkes katılabiliyor.

Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap isimlerini değiştirmemeleri gerekiyor. Ayrıca hesabın da “Herkese Açık” olması şartı bulunuyor.

4 Ocak 2019 tarihine kadar sürecek yarışma kapsamında jüri tarafından belirlenen 3 katılımcı, HyperX kulaklık, klavye, mouse ve mouse pad’in yer aldığı oyuncu ekipmanlarından oluşan ürün setlerini kazanacak. Kazanan isimler ise 11 ocak 2019 tarihinde duyurulacak.

Fotoğraf yarışması ile ilgili detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.