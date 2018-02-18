Hyundai Nexo, 190 Kilometrelik Yolu Sürücüsüz Gitti

Hyundai’nin yeni Suv modeli Nexo, sürücüsüz bir şekilde tamamen kendi kendine 190 kilometre yol giderek bir ilke imza attı. Güney Kore’de başkent Seul’den Pyeongchang’a kadar 190 kilometrelik yolu sürücüsüz bir şekilde kat eden araç, böylece en uzun mesafeli otonom sürüşü gerçekleştirmiş oldu.

Dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli sürücüsüz otomobili olma özelliğini taşıyan Hyundai Nexo, başkent Seul’den 2018 Uluslararası Kış Olimpiyatları’nın düzenlendiği Pyeongchang şehrine sürücüsüz olarak gitti. Toplam 190 kilometreyi bulan test sürüşünde, beş adet Nexo test edildi. Testler boyunca herhangi bir insan müdahelesi olmadan yoğun trafik dahil aracın çeşitli yol koşullarındaki tepkileri ve reaksiyonları gözlemlendi. Daha önceki otonom testler genelde şehir içinde ve düşük hızlarda yapılmıştı fakat bu seferki testler 100-110 km/s’lik yüksek hızlarda başarıyla gerçekleştirildi.

Hyundai, Nexo Fcev (Fuel Cell Electric Vehicle) modelini geçtiğimiz ay CES 2018 Fuarı’nda tanıtmıştı. Araç enerji kaynağı olarak hem hidrojeni hem de elektriği kullanabiliyor. Tek seferde 800 kilometre yol gidebilen araç 160 beygir gücüne sahip ve 0’dan 100 km/s hıza 9,7 saniyede çıkabiliyor. Yalnızca hidrojen yakıt kullanarak 595 kilometre yol kat edebilen aracın hidrojen yakıt deposu sadece 5 dakika içinde tamamen doluyor.

Nexo, otonom sistemler açıkken 110 km/s hıza çıkabiliyor yani otobanda bile kendi başına yol alabiliyor. Araç gerekli gördüğünde yoldaki yavaş otomobilleri kendi başına sollayabiliyor. Paralı turnikeleri bile otomatik bir şekilde geçebiliyor. Nexo, Kör Nokta İzleme Monitörü, Aktif Şerit Yardımcısı ve Uzaktan Kumandalı Park Asistanı başta olmak üzere pek çok ileri teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.

Hyundai Nexo’nun, 2018 içerisinde bazı ülke ve bölgelerde yollarda olacağı tahmin ediliyor. Daha önceki yakıt hücreli otomobillerini ilk olarak ABD, Güney Kore, Avustralya ve çeşitli Avrupa ülkelerinde satışa sunan Hyundai’nin Nexo’yu da benzer bir stratejiyle piyasaya sunması bekleniyor.