Hyundai, Uçan Araba Çalışmaları Hakkında Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan otomobil devi Hyundai, bir nevi uçan araba geliştirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Hyundai Uçan Araba Yapacak

Urban Air Mobility (UAM) isimli yeni bir bölüm kuran Hyundai, NASA Havacılık Araştırma Görevi Yöneticisi Dr. Jaiwon Shin'i bölüm lideri olarak atadı. Bundan sonraki ilerleyen süreçlerde Shin ve ekibinin asıl görevi uçan araçların temel çekirdek teknolojilerini geliştirmek ve düzenlemek olacak.

Önümüzdeki 20 yıl içerisinde 1,5 trilyon dolar gibi devasa bir sektör haline gelmesi beklenen UAM, bu noktada erken yatırımın çok önemli olduğu bir alan. Tüm bunlarla birlikte Hyundai'nin bu alanda ilk oyuncu olduğunu söyleyemeyiz.

Uber, Volocopter, Lilium, Boeing ve Kitty Hawk gibi önemli ve saygın markalar da bu yönde girişimler başlattı ve çalışmalarına hala devam ediyorlar.

Şu an için bu projelerin nasıl ilerleyeceğini ve kimlerin başarılı olacağını tahmin etmek oldukça zor. Ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.