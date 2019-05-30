IBM, Doğal Afetlerle Mücadele için 1.500 Drone Dağıtacak

IBM'in Developer Drone Drop 2019 yarışması resmen başladı. 16 Haziran tarihine kadar katılan geliştiricilere 1.500 drone vereceğini açıklayan ABD’li teknoloji devi, DJI marka drone’ların doğal afetlerin neden olduğu sorunlara yapay zeka temelli çözümler sunmak için kullanmasını umuyor.

IBM tarafından düzenlenen Developer Drone Drop 2019 yarışmasına katılmak için bir yazılımcı veya herhangi bir konu üzerine uzman olmanız gerekmiyor. Zira yarışmaya katılmaya hak kazananlar, bir jüri tarafından değil, kura yöntemiyle rastgele seçilecek.

IBM'e göre kazananlar bir drone’dan daha fazlasını alacak:

“DJI Tello Drone havalı bir ödülden daha fazlasını temsil ediyor. Potansiyelinizi ortaya çıkarmak için size kod kalıpları vereceğiz ve sizi görsel tanıma, yapay zeka ve makine öğrenimi hakkında yeni becerilerle tanıştıracağız"

IBM’in doğal afetlerin etkisini hafifletmek için teknolojik çözümler üretmeye yönelik girişimi Code and Response tarafından desteklenen yarışma, geliştiriciler için tüm kaynaklarını seferber edecek.

Geçen yılın hackathon kazananlarından biri olan Pedro Cruz, Porto Riko'nun Irma ve Maria kasırgaları tarafından tahrip edilmesinin ardından dron tabanlı bir afet yardım tekniğini geliştirdiğini söylüyor.

Cruz, kasırga sırasında yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlatıyor:

“Telefonlar çalışmıyordu, sinyal alamıyordum… sokaklar enkaz doluydu, her yerde elektrik hatları vardı. Dışarı çıkmamam gerektiğini biliyordum ama annemin ve büyükannemin güvende olduğunu bilmek zorundaydım… Neyse ki aileme çok fazla sorun yaşamadan ulaşmayı başarabildim ama büyükannemin evine gidemedim. Neyse ki yanımda drone’um vardı”

Cruz artık, doğal afetlerin etkilerini hafifletmek umuduyla yapay zeka tabanlı çözümler geliştiren bir şirketin çalışanı.

Developer Drone Drop 2019’a ne yazık ki Türkiye’den katılım sağlanamıyor. Yarışma yalnızca ABD, Kanada, İspanya ve İngiltere'deki geliştiricilere açık.

