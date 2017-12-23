İçinde Google Olmayan Android OS Geliştirildi

Mandrake Linux’un yaratıcısı olarak tanınan Gaël Duval, içerisinde Google bulunmayan, temiz bir Android geliştirdi. 'eelo' adını verdiği bu Android'de Google uygulamalarını arındıran Duval, bu işletim sistemini açık kaynak kod üzerine geliştirmiş. Üç yıllık sürede eelo'nun tam olarak hazır olacağını belirten Duval, cihazların normal Android'e göre çok daha performanslı olacağını iddia ediyor.

Google tarafından geliştirilen bir işletim sisteminde Google'ın uygulamalarının olmaması biraz komik geliyor değil mi? Ancak bu uygulamaları gereksiz ve boş yer kapladığını düşünen geliştirici Google'dan arındırılmış bir Android OS tasarlıyor. Veri güvenliğine önem veren kullanıcılar için geliştirdiğini belirten Duval, "e elo, kullanıcılara veri köleliğinin zorunlu olmadığını gösteriyor. Ayırca eelo, veri gizliliğine önem veren kullanıcılar için güvenilir bir alternatif. Zaman içerisinde bu yazılım dijital ekosistem sağla​yacak." sözlerini sarf etti.

Bunlara ek olarak Gaël Duval, üç yıllık planlarıyla ilgili bir yol haritası yayınladı. Bu haritanın ilk yılında düzgün bir ROM, tarayıcı, e-posta, çevrimiçi yedekleme ve haritalara sahip bir eelo oluşturulmak isteniyor. İkinci yıl PC için eelo OS'u sunma ve şirketin varlıklarını güvence altına almak için bir temel oluşturma hedefleniyor. Sonuncu yılda ise bir dijital asistan ve uygulamaların farklı sürümleri sunulması planlanıyor.

Kendi akıllı telefonlarında çalışmalara devam eden Duval, Kickstarter aracılığıyla para arıyor. Eğer yeterli finansı sağlayabilirse bu ürünleri inşa etmeye devam edecek.