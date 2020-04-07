İçişleri Bakanı Soylu: Acil Durum Yönetimine Geçtik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7/24 alarmda kalmayı gerektiren 'acil durum' yönetimine geçtiklerini açıkladı. Soylu, alınan önlemlerin sonuç vermeye başladığını, ancak 'ikinci dalganın' gelmesi ihtimaline karşı yeni kısıtlamalara başvurulabileceğini söyledi.

11 Mart tarihinden bu yana Türkiye, COVID-19 ile mücadele etmek için çeşitli önlemler alıyordu. Birçok kısıtlamanın ve yasağa rağmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mücadeledinin 7/24 devam ettiğinin altını çizdi. YetkinReport'a konuşan Soylu, önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'de hastalığın takibi nasıl yapılıyor?

Soylu, alınan önlemleri ve verilerin işlenmesini şu şekilde aktardı: "Burada görüyoruz ki Sağlık Bakanlığı ve hükümet tarafından açıklanan bilgiler ilk sırada. İkinci sırada da Bilim Kurulu üyelerinin açıklamaları geliyor. Televizyon ve gazetelerde yer alan yorumcu görüşleri epey geriden geliyor. İkincisi, vatandaş evinden ne sıklıkta çıkıyor. En çok çıkan yaş grupları, sosyal gruplar, vb kimler? Bu verileri başka önlemlerde yararlı olması amacıyla değerlendiriyoruz. Üçüncüsü de, vatandaşın koronavirüse karşı aldığı önlemler. Burada memnuniyetle görüyoruz ki vatandaşın kendi temizliğine verdiği önem iyi, kendi izolasyonuna da. Sosyal izolasyon konusunda da gelişme var ama devam etmemiz gerekiyor."

Gözlemlenen konulardan bir tanesi ise şehir içi trafik oldu. Soylu durumu şöyle açıkladı: "Acil durum çerçevesinde yeni bir uygulamamız da şehirlerarası trafiğe getirilen kısıtlamaların denetim ve ölçümü. İlk kademe önlemlere geçildiği 2 Mart’ta yüzde 15 kadar azalmış olan şehirlerarası trafiğin, geçtiğimiz cumartesi-pazar (4-5 Nisan) yapılan ölçümlerde yüzde 99.9 azaldığı görülüyor. Bu önemli bir veri. Şehir içi grafikte, ölçülebilir toplu taşımada 18 büyük şehirde, 10 milyon 89 bin olan yolcu sayısı yine bu hafta sonu yüzde 95 azalarak 612 bin seviyesine inmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın geçen cuma günü (3 Nisan) ilan ettiği kısıtlamalardan sonra hafta sonu ev-dışı hayat büyük şehir merkezlerinde yüzde 85-90 durdu. Hafta içinde bu trafiği yüzde 10-15 seviyesinde tutmayı hedefliyoruz; bu da sağlık, güvenlik, temizlik gibi zorunlu hizmetler ve tedarik zincirinin kırılmaması için gerekli."

Sokağa çıkma yasağı düşünülüyor mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli sorulardan bir tanesini de cevapladı. Sokağa çıkma yasağı hakkında konuşan İçişleri Bakanı, şunları söyledi: "Şu anda sokağa çıkma kısıtlamasının genel nüfusa yaygınlaştırılmasına gerek duyulmuyor. Zaten 25 milyon nüfus 20 yaşın altında, 8 milyon 65 yaşın üzerinde. Buna rahatsızlıkları nedeniyle, öteden beri evden çıkamayanları kattığınızda 40 milyona yakın bir nüfus zaten fiili sokağa çıkma yasağında. Ayrıca kendini sakınmak için gönüllü olarak mecbur kalmadıkça evden çıkmayan milyonlarca kişi var. Böyle devam edebilirsek ihtiyaç kalmayabilir ama yine de her ihtimale karşı hangi yeni kısıtlama adımları atacağımız belli. Ben doktor değilim ama bize verilen bilgilere göre, bazı ülkelerde salgının ikinci dalgası başladı. Bu dalganın Türkiye’ye gelme ihtimaline karşı da yeni adımları devreye alabiliriz."