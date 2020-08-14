İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Mahalle Denetim Ekipleri Oluşturulacak! İşte Detaylar

Ülkemizde koronavirüs ile mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Genelgeye göre, mahalle denetim ekipleri oluşturulacak. Mahalle denetim ekipleri, kişinin izolasyona uyup uymadığını kontrol edecek!

Mahalle Denetim Ekipleri Oluşturulacak!

NTV'nin aktardığı habere göre, evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanacak ve adli işlem yapılacak. Koronavirüs testi pozitif olup veya temaslı olup evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacak.

Mahalle denetim ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirilecek. Mahalle denetim ekiplerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azaları, apartman ve site yönetici temsilcileri bulunacak.

Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Ülkemizde Vaka Sayısı Kaç?

13 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 245.635 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.912'ye yükseldi.