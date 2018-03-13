İçişleri Bakanlığı'ndan e-Belediye Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, e-Belediye bilgi sistemiyle, yerel yönetimlerin yılda 2 milyon liraya yakın tasarruf edeceklerini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, belediyelerin, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü e-Belediye bilgi sistemini kullanmalarını zorunlu hale getiren, 7099 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 10 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu sistem ile ilgili merkezi bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığı'nın yetkili olduğu belirtildi. Yeni sistem vatandaşlara dönük hizmet süreçlerini kısaltacak ve daha basit bir hale getirecek. e-Belediye bilgi sisteminin devreye girmesiyle birlikte yılda en az 1 milyar 831 milyon lira tasarruf sağlanacağı belirtildi.

Yerel yönetimlerin iş süreçlerinin kısalmasına sağlayacak olan sistem, zaman ve emek kayıplarının de önüne geçecek. Ayrıca kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı kurulacak, hizmetler merkezi sistem üzerinden yürütülerek vatandaş işlemlerinin elektronik ortamda elektronik veya mobil imza ile yapılabilmesine olanak sağlanacak.