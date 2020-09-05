İçişleri Bakanlığı'ndan Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması!

Artan vaka sayıları ile birlikte yeni yasakların gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilmekteydi. İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamada bulundu. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte detaylar.

Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek Mi?

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ağustos ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı'nda yapılan bilgilendirme toplantısında Çataklı, sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yaptı.

İsmail Çataklı, sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorulan sorulara şu yanıtı verdi:

Zaman zaman belli tedbirler alınıyor ama sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu an alınan bir karar ve değerlendirme yok.

Yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma yasağı şu an için gündemde yok.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

4 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 276.555 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.564'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.076 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 249.108 olarak açıklandı.

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