Ikea Mars'ta Yaşam İçin Harekete Geçti

Ikea, daha küçük alanlarda hatta başka gezegenlerde dahi kullanılabilecek yeni bir tasarım anlayışı geliştirmek üzere harekete geçti.

Dünyanın en büyük ev eşyası satıcılarından bir tanesi olan Ikea, küçük apartmanlarda kullanılabilecek ürünler geliştirmek üzere çalışmalar yapmaya başlamıştı. Küçük apartmanlardaki yaşam şartlarının başka gezegenlerde koloni kurulması durumunda karşılaşılayacak ortama benzediğini fark eden Ikea, çalışmalarını bu yöne kaydırdı.

FastCo isimli internet sitesinin aktardığı bilgilere göre; Ikea’nın tasarımcılarından Christina Levenborn, zamanının büyük kısmını Utah’taki, Kızıl Gezegen’in yaşam ortamını taklit eden ve Dünya’da küçük bir kopyasını yaratmaya çalışan Mars Çöl Araştırma İstasyonu’nda geçirmeye başladı.

Levenborn, istasyonda geçirdiği süre sonrasında gerçekten de Ikea için yeni bir “Mars” koleksiyonu tasarlamayı başardı. Ikea’nın diğer tasarımcıları ise küçük alanlarda gizlilik ve işlevsellik konusunda çalışmalar yaparak Levenborn’u desteklediler. Esneklik ve düzen üzerine kurulu yeni eşyalar tasarlayan Ikea, böylece başka gök cisimlerine koloni kuran insanların kullanımına uygun eşyaları gün yüzüne çıkardı.

Her ne kadar Ikea’nın çalışması şimdilik bilim kurgu filmi gibi görünse de SpaceX’in Mars’a insanlı uçuş çalışmaları hızla devam ediyor. NASA ise 2024 yılında Ay’a geri dönerek insanların yaşamasına uygun alanlar oluşturmanın ilk adımını atacağını belirtmişti.