İki Dev Otomobil Üreticisi Çin Üretimlerini Durdurdu

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Honda ve Toyota, Çin'de baş gösteren virüs salgını sebebiyle üretimlerinin bir kısmını durdurma kararı aldılar. İki üretici, 9 Şubat tarihine kadar Çin'deki fabrikalarında üretime ara verdiler.

İlk hamle virüs salgınının önüne geçme çabalarına destek vermek isteyen Honda Motors'tan geldi. Çin'de bulunan iki motorsiklet fabrikasında üretimi 9 Şubat tarihine kadar durdurma kararı aldığını açıklayan Honda, işçilerinin sağlığını düşündüğünü söyledi. Honda, Tianjin ve Taicang kentlerinde bulunan bu iki fabrikada üretimi durdurmasının yarı sıra Shanghay'da motosiklet genel merkezide Çin Yeni Yılı tatilini 10 Şubat'a kadar uzattı.

Honda'nın açıklamasının hemen ardından Japon otomobil devi Toyota da benzer bir açıklama yaparak, Çin'deki üretimlerini 9 Şubat tarihine kadar askıya aldıklarını duyurdu.

Wuhan kentindeki fabrikaların açılış tarihi belli değil

Honda'nın virüs salgını konusunda hızlıca hareket etmesinin başlıca sebebi ise Wuhan kentindeki 3 fabrikası oldu. Virüsün yayılmaya başladığı kent olan Wuhan, Honda'nın üretim merkezlerinden bir tanesiydi.

Honda Motor'un Vuhan'da bulunan 3 otomobil fabrikasında üretimin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Tesislerin Çin Yeni Yılı tatili sonrası 3 Şubat'ta yeniden faaliyete geçmeleri planlanıyordu.

Japon üreticiler Honda ve Toyota'nın yanı sıra General Motors, Nissan, Renault ve Peugeot'nun sahibi PSA Group da Çin'de üretimlerine korona virüs nedeniyle ara vermişti.