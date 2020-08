Bu hafta da iki Epic Games Store oyunu ücretsiz oldu. Sıra tabanlı taktiksel rol yapma oyunu ve gizlilik türlerini seviyorsanız, Epic Games mağazasına koşun. Ancak öncesinde, detaylar için haberimize göz atmayı unutmayın.

İki Epic Games Store Oyunu Ücretsiz Oldu, Kaçırmayın!

Epic Games Store üzerinden bu hafta dağıtılan oyunlar HITMAN ve Shadowrun Collection olacak. Her ne kadar iki oyunmuş gibi görünse de, Shadowrun Collection kendi içinde üçe ayrıldığı için aslında kütüphanenize dört oyun eklenmiş olacak. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu ise Into The Breach olacak.

HITMAN

2016 yılı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuş olan HITMAN, seride bölüm bölüm yayınlanan ilk oyun olma özelliğini taşıyor. HITMAN: Absolution oyunundaki olayların altı yıl sonrasında geçen hikayeye göre profesyone suikastçı Ajan 47, dünyanın dört bir yanını dolaşarak, birbirleriyle bağlantılı değilmiş gibi görünen bir dizi suikastın arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyor.

Yeni üçlemeye başlangıcın yapıldığı HITMAN, herhangi bir kısıtlama olmaksızın araştırabileceğiniz bir dizi geniş ve açık uçlu mekan içeriyor. Bu mekanlarda da karşınıza geleneksel olmayan çeşitli suikast fırsatları çıkıyor. Bunların yanı sıra IO Interactive, yeni canlı bileşen sistemi ile düzenli olarak yeni içerikleri indirilebilir biçimde oyuncuların beğensine sunmuştu.

Shadowrun Collection

Shadowrun Collection, içeriğinde Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director's Cut ve Shadowrun Hong Kong - Extended Edition olmak üzere üç oyun bulunduruyor.

Sıra tabanlı taktiğe dayalı Rol Yapma Oyunu olan Shadowrun Returns, konu olarak insanlığın büyü ve makine ile bir araya geldiği 2054 yılında geçiyor. Büyünün dünyaya geri dönüşü ile efsanelerdeki güçlü yaratıklar uyanmışken teknoloji de vücut ve zihin ile birleşmiştir. Siz ise Seattle şehrinde yetenekleriniz ve içgüdünüz ile günbegün hayatta kalmaya çalışan bir paralı asker rolünde olacak ve size verilen bir görevi ne pahasına olursa olsun başarıyla tamamlamanız gerekecek. Göreviniz ise gizemli bir katili bulmak.

Shadowrun Dragonfall - Director's Cut, Shadowrun Returns için yayınlanmış olan genişletme paketi ve Dragonfall hikayesinin bağımsız bir sürümü oluyor. İçeriğinde beş yeni görev, alternatif sonlar, yeni müzik, yeniden tasarlanmış bir arayüz, takım özelleştirme seçenekleri, yenilenen savaş sistemi ve daha fazlasını ekliyor.

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition ise Shadowrun: Hong Kong oyununun geliştirilmiş bir versiyonu oluyor. Altı saatten fazla süren ek bir hikayenin yanı sıra, yeni görsel efektler, güncellenmiş diyalog sistemi ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için yeni düzenleyici özellikleri dahil birçok iyileştirme içeriyor.

Eğer bu oyunlar hoşunuza gitmişse ve kütüphanenizde yer vermek isterseniz, 3 Eylül 2020 Perşembe günü TSİ 17:59'a kadar buradan ekleyebilirsiniz. Bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!