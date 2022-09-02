İki iPhone Modelinden Whatsapp Desteği Kesiliyor

WhatsApp'ın 24 Ekim'e kadar iOS 10 ve iOS 11'i desteklemeyi durduracağı bildiriliyor. Önceki bir rapora göre iOS 10 veya iOS 11 sürümlerinde çalışan iPhone modelleri yakında WhatsApp'ı desteklemeyi bırakacak.

Whatsapp'ın aldığı kararla ilgili değişikliklerin 24 Ekim'de yürürlüğe gireceği bildiriliyor. Eski iPhone'ları olan kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için telefonlarını iOS 12 veya daha yeni sürümlere yükseltmeleri gerekecek.

Bu adım, iPhone 5 ve iPhone 5c kullanıcılarını daha yeni bir iPhone modeline yükseltmeye zorlayacak. iPhone 5 ve iPhone 5c kullanıcıları, WhatsApp'ı destekleyecek bir iOS güncellemesi yüklemek pratik olarak mümkün olmadığı için bir donanım yükseltmesi ile karşı karşıya kalabilirler ancak iPhone 5s ve üzeri modellere sahip kullanıcılar, iOS 12'ye güncelleme yaparak WhatsApp desteği almaya devam edebilirler.

Whatsapp'ı Kullanmaya Devam Edebilmek İçin En Az iOS 12 Gerekecek

WhatsApp, bu değişiklikleri yansıtmak için SSS sayfasındaki gereksinimlerini güncelledi. Mesajlaşma platformunu telefonlarında çalışır durumda tutmak için iPhone kullanıcılarının iOS 12 veya daha yeni bir sürüme yükseltme yapması gerekecek. Buna karşılık Android tarafında uygulama hâlâ Android 4.1'de çalışan tüm cihazları destekliyor.

Bu güncelleme esasında Apple kullanıcı tabanının çoğunluğu için bir sorun teşkil etmeyecek çünkü veriler, iPhone kullanıcılarının %89'unun iOS 15'e geçtiğini gösteriyor. Ayrıca tüm Apple kullanıcılarının %82'si telefonlarını iOS 15'e yükseltti. Kullanıcıların yalnızca %4'ünde iOS 13 veya önceki sürümler yüklü.

iPhone'unuzu güncellemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Yükseltme'ye gidebilirsiniz.