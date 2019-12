İki Muhteşem Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu! Kaçırmayın

Epic Games Store, ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bugün yapılan açıklamayla Epic Games Store kullananların The Escapist ve The Wolf Among Us oyunlarını hesaplarına ekleyebilecekleri duyuruldu.

The Escapist, 2015 yılında piyasaya sürülmüş ve yılın en iyi bağımsız oyunları arasında gösterilmişti. İlk bakışta göze hitap etmiyor oluşuna karşın, kendine has bir oynanış ve hikaye sunan The Escapist, övgü dolu yorumlar almıştı.

The Wolf Among Us ise Telltale Games tarafından geliştirilen ve stüdyonun tarzına en uyan oyunlardan bir tanesi olmuştu. Telltale tarzı grafikleriyle bizlere daha ilk görüşte tanıdık gelen The Wolf Among Us, anlattığı hikayesiyle de çok beğenmilmişti.

Telltale oyunlarını sevenlerin uzun süredir yenisini beklediği The Wolf Among Us için aslında birkaç ay önce çok kötü haberler gelmişti. Maddi sıkıntılar geçen Telltale Games, birçok oyunuyla birlikte The Wolf Among Us 2 projesini de iptal etmişti. Fakat bugün erken saatlerde beklenmedik şekilde The Wolf Among Us 2 için bir görsel yayınlandı. Bunu taçlandırmak isteyen Telltale ise oyunu Epic Games Store üzerinde ücretsiz hale getirdi.

Epic Games Store kullananların 19 Aralık tarihine kadar iki yapımı da ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekleri ve ücretsiz olarak oynamaya devam edebilecekleri aktarılan detaylar arasında kendine yer buldu. Bu iki oyunu edinmek için hemen aşağıda yer alan Epic Games Store indir butonuna tıklayabilirsiniz.