İlaçlarda Dışa Bağımlılık Kalkıyor! İşte Yerli İlaç

Biyoteknoloji ve sağlık konusunda önemli projelere önderlik yapan Dr. Aziz Çaylı, bilim adamlarıyla birlikte yepyeni bir mikroorganizma geliştirdi. 'Lale' adı verilen mikroorganizma sayesinde ülkemizin ilaç konusunda dışa bağımlılığı azalacak ve ülke sağlık altyapısına katkı sağlanacak.

Besiyeri adı verilen ve hücrenin beslenmesini sağlayan iki mikroorganizmayı geliştirerek önemli bir projeye imza atan Dr. Aziz Çaylı, Almanya'da kurduğu Celca firmasıyla 70'e yakın biyoteknolojik hücre ve 90'ın üzerinde ilacı ortaya çıkarmıştı. Bu anlamda sağlık alanında yaptığı projelerle tanınan Çaylı'nın son projesi Lale'nin ise hücrenin hastalığı yenmesi için hammadde olduğu belirtildi.

"Türkiye, Avrupa'ya Mikroorganizma İhraç Edebilir"

Ortalama iki ay kadar sonra Lale'nin tüm aşamalarını tamamlayacaklarını dile getiren Çaylı, proje hakkında şu şekilde konuştu:

"Hücreyi bir hayvan gibi düşünün. Hayvana nasıl yem veriyorsak canlı hücreye de öyle yem veriyoruz. Besiyeri adı verilen bu yemin tamamı ithal ediliyordu. İlk adımda üç besiyeri geliştirdik. Bunlar sayesinde hücreler dünyadaki muadillerinden çok daha yüksek verim ve konsantrasyon sağladı. Ancak bunu Türkiye’de üretebilen bir kurum yok. Bu nedenle yurt dışına vermek zorunda kaldık. Almanya'daki bir firmaya lisansları verdik, Belçika'da üretip tüm dünyaya satacaklar. Bu besiyeriyi Türkiye'de üretmek istiyoruz. Bir proje planı yaptık, üretim tesisi kurmak istiyoruz"

İlk İlaç Kansere Yönelik Olacak

Ayrıca canlı hücrelerin üretimi konusunda belli bir yol katettiklerini vurgulayan Dr. Çaylı, hücreye ilacı üretmeyi öğretme sürecine ilişkin projeye de 8 ay önce başladıklarını aktardı. Üretilecek ilk ilacın kanser hastalığına yönelik olacağını dile getiren Çaylı'nın, bu proje ve biyoteknolojik altyapı için 11 milyon lira harcadığını belirtmek gerekiyor. Son olarak proje başkanı şunları söyledi:

"Biz buraya milli ilaç geliştirmek, Türkiye'yi bağımsız hale getirmek için geldik. Benim gönlümden geçen devletle ve diğer ilaç şirketleriyle el ele verip bunu gerçekten milli olarak bırakmak, başkalarına ihtiyaç duymamak."