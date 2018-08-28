İlk Milli Mikro Uydu Önümüzdeki Sene Gökyüzünde Olacak

İlk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) tanıtılan ve Türkiye'nin acil görüntü ihtiyacını düşük maliyetlerle karşılaması hedeflenen milli mikro uydu Lagari’nin üretimi bu yıl içerisinde tamamlanacak. İlk milli mikro uydu olma özelliğine sahip Lagari, 2019’un ikinci yarısında gökyüzündeki yerini alacak.

Türkiye'nin uydu teknolojilerindeki yetkinliğine yeni bir boyut getireceği belirtilen proje, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından yürütülüyor. Askeri deniz platformlarından uydu çalışmalarına, siber güvenlikten büyük veri, yapay zeka ve otonom sistemlere kadar uzanan çeşitli stratejik alanlarda çalışmalar yürüten STM, mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında küresel ölçekli bir firma olma hedefi doğrultusunda, dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen Defense News Top 100’e de adını yazdırmayı başarmıştı.

Uydu teknolojileri ve uydu sistemleri alanında yerli ürünler geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri yürüten STM, Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yer Gözlem Uydusu projesi kapsamında geliştirilen Lagari'yi, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilemişti.

Berlin Space Technologies GmbH ile alt yüklenici sözleşmesi imzalanarak yürütülen projede, uydu ön tasarım aşaması tamamlanırken, detay tasarım çalışmaları devam ediyor. Uydunun fırlatılması için de Antrix Corporation Limited şirketiyle Fırlatma Hizmeti Sözleşmesi imzalandı.

Türkiye'nin acil görüntü ihtiyacını düşük maliyetlerle karşılayacak olan ilk milli mikro uydu Lagari’nin, önümüzdeki yılın ikinci yarısında fırlatılması hedefleniyor.