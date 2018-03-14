IMF Başkanı: Kripto Paraları Blockchain Teknolojisiyle Denetleyebiliriz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, son dönemde gündemi bir hayli meşgul eden kripto para birimleri ve blockchain teknolojisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kripto para ve blockchain, 21. yüzyılın en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Bitcoin gibi birçok kripto para birimi uzun bir zamandır piyasada olmasına rağmen ne siyasi ne de ekonomik otoritelerin radarında değildi; ta ki geçtiğimiz seneye kadar.

2017 yılında muazzam bir şekilde ivme kazanan kriptokrasi, herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Konuyla ilgili IMF'nin sitesinde yayınlanan makalesinde değerlendirmelerde bulunan Lagarde, kripto para birimlerininin ardındaki Blockchain teknolojilerinin birçok alanda devrim yaratacak nitelikte olduğunu söyledi.

"Örneğin, bu teknolojiler banka hesabı olmayanlara yeni ve düşük maliyetli ödeme yöntemleri sunarak finansal erişimi kolaylaştırabilir, düşük gelirli ülkelerdeki milyonlarca insanı güçlendirebilir" diyen Lagarde, bazı merkez bankalarının dijital para birimlerine yönelik ciddi adımlar attığını söyledi.

Kripto para birimleri ile ilgili en büyük soru işareti, arkasında herhangi bir düzenleyici ve denetleyici otoritenin bulunmaması. Bu duruma dikkat çeken Lagerde, kripto paraların para aklama ve terörizm finansmanı dahil birçok ciddi suçta enstrüman olarak kullanılabileceğine dikkat çekti.

Dijital para birimlerinin mevcut yasal sistemin dışında kaldığını vurgulayan Lagarde, söz konusu risklere karşı denetleme mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Kripto varlıkları güçlendiren inovasyonlar bize onları denetlemek için de yardım edebilir. Başka bir deyişle, ateşe karşı ateşle savaşabiliriz" sözleriyle oldukça ilginç bir çıkışa imza atan Legarde, ancak bu şekilde finansal bütünlüğün ve tüketicilerin korunabileceğini belirtti.

Denetim girişimlerinin etkili olabilmeleri için uluslararası iş birliğinin şart olması gerektiğini söyleyen IMF Başkanı Christine Lagarde, "Kripto varlıklar sınır tanımadığı için onlara yönelik regülasyon sistemi de küresel olmalı" değerlendirmelerini yaptı.