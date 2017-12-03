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Imgur'un Erişim Yasağına Türkiye'de İptal Davası Açıldı

Imgur'un Erişim Yasağına Türkiye'de İptal Davası Açıldı
Gökhan Abay
Gökhan Abay İnternet
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Uzun süredir erişim engeli bulunan Imgur için Türkiye'de harekete geçildi. Ankara 14. İdare Mahkemesi'nde Sağlık Bakanlığı ve ESB'e karşı engelin kaldırılması amacıyla iptal davası açıldı. 

Dünyada en çok kullanılan fotoğraf yükleme servislerinden Imgur ülkemizde uzun süredir yasaklıydı. Yoğun kullanılan ve alternatifsiz bir servis olmadığından erişim engeli pek dikkat çekmedi, ancak Reddit gibi platformlarda bu servis kullanıldığından pek çok kullanıcı sıkıntı yaşıyordu. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve İnsan Hakları Hukukçusu Kerem Altıparmak tarafından açılan iptal davası Imgur'un Türkiye'de yeniden açılmasını sağlayabilir.

Açtıkları davayı Twitter'dan duyuran Prof. Dr. Akdeniz, işlemin dayanağının (1262 Sayılı Yasa, 18/3) iptali için AYM'e gönderilmesini talep ettiklerini de ifade etti. Bu dava sonucunda Imgur yeniden erişime açılacak mı hep birlikte göreceğiz. 

Imgur Neden Yasaklanmıştı?

Önceden DNS vb. yollarla erişilebilen Imgur servisi 5651 sayılı kanun uyarınca erişim sağlayıcıları birliği tarafından tamamen engellenmişti. Gerekçe olarak Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 14-10-2017 tarih ve 61762938-000-e.205963 sayılı kararı gösteriliyordu.

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