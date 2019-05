Infinity Ward, E3 2019 Fuarında Bir Panel Düzenleyecek

Mayıs ayına gireli bir hafta oldu. Bu ayın hareketli bir ay olacağı aşikar. Oyun dünyasının önde gelen yayıncıları ve geliştiricileri E3 2019 ile ilgili planlarından yavaş yavaş bahsetmeye başlamışlardı ama bu ay daha da yoğunlaşacak. Bu da haliyle fuar için daha da sabırsızlanmamıza neden olacak. Öte yandan Mayıs ayı, aynı zamanda yeni Call of Duty oyununun duyurulmasını beklediğimiz bir ay olacak. En azından biz öyle düşünüyoruz. Ne var ki, oyunu 30 Haziran 2019 tarihinden önce görebileceğimizin haricinde ne Activision ne de Infinity Ward tafafından başka bir açıklama yapılmadı.

Şimdilik söylentiler ışığında adı Call of Duty: Modern Warfare 4 olacak yeni oyunun ne zaman açıklanacağına dair bir ima dahi yok ama her halükarda E3 2019 sırasında merak edilen detayları öğreneceğimiz kesinlik kazandı.

Bildiğiniz gibi E3 fuarlarının bir parçası olarak E3 Coliseum düzenleniyor. Geoff Keighley tarafından sunulan E3 Coliseum kapsamında, çıkışı büyük bir sabırsızlıkla beklenen oyunlar ile ilgili panellerin yanı sıra katılımcılara özel etkinlikler de düzenleniyor. Bu senenin E3 Coliseum adı altında düzenlenecek olan panellerin tam listesi açıklanmış değil ama bir tanesi şimdiden belli oldu.

Announcing the first #E3Coliseum event! Join the Infinity Ward team for a panel discussing the next installment of the critically-acclaimed Call of Duty franchise. Get your tickets now at https://t.co/upcqHeX3V7 #E32019 pic.twitter.com/g7q5spXl63