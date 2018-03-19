İngiliz Milyarder, Dev Bataryasıyla Tesla’ya Rakip Oluyor

Geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük lityum iyon pil bataryasını inşa eden Tesla’ya iddialı bir rakip çıktı.

İngiliz milyarder Sanjeev Gupta, geçtiğimiz yıl Güney Avustralya'nın Jamestown kentinde Tesla tarafından inşa edilen 100 megavat kapasiteli lityum iyon pilinden daha büyük olacak 120 megavatlık bir batarya depolama tesisinin inşası için harekete geçti. Gupta tarafından inşa edilecek yeni pil depolama tesisi, Tesla’nın bataryasına sadece 160 kilometre mesafede olacak.

Dev batarya, Avustralya merkezli madencilik şirketi Arrium’un Whyalla Steelworks'teki güneş enerjisi santraline bağlanacak. Sanjeev Gupta’nın sahibi olduğu GFG Alliance, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Arrium'un çoğunluk hissesini satın almıştı.

Avustralya'nın yenilenebilir enerjilere olan yoğun ilgisinin altında, ekstrem hava olayları sonucunda yaşanan elektrik kesintileri yatıyor. Mega boyutlardaki bataryaların cazibe merkezi haline gelen Güney Avustralya, geçen yıl yaşanan ve yaklaşık 2 milyon kişinin elektriksiz kalmasına yol açan fırtınalarla boğuşmuştu.

Güney Avustralya’nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’si güneş ve rüzgar enerjilerinden karşılanıyor. Dev batarya, bölgedeki 50 bin eve bir saat boyunca elektrik verebilecek güçte olacak. İnşaatın önümüzdeki aylarda resmen başlaması bekleniyor.