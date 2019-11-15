İngiliz Mucit, Iron Man Benzeri Zırh ile Dünya Rekoru Kırdı

Richard Browning tarafından geliştirilen ve ilk bakışta Iron Man zırhını andıran zırh, dünya rekorunu kırdı.

Iron Man yaşıyor!

İkinci Rekor

Vücut kontrolü ile yönetilebilen ve rüzgar güdümlü jet motorlar ile çalışan bir zırh geliştiren İngiliz mucit Richard Browning, bu zırh ile ulaştığı 136,8 km / saat hız ile birlikte dünya rekorunu kırmış oldu. Guinness Dünya Rekorları Kitabı tarafından verilen bilgilere göre Browning bu deneyimi "Adrenalin akıyor." olarak tanımladı.

Daha öncesinde de benzer bir rekor ile gündeme gelen mucitin 2017 yılında 51,5 km / saat hıza ulaştığını belirtelim. Aradan geçen süreden bu yana kıyafetin tamamen değiştiğini söyleyen Browning, "Tamamen üç boyutlu baskı. Daha hafif, daha güçlü ve daha akıllı." dedi.

Richard Browning'in Gravity Industries şirketinin kurucusu olduğunu ve şirketin bu ürün üzerine odaklandığını belirtelim. Eğer söz konusu rekora ait görüntüleri izlemek isterseniz, hemen aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.