İngiliz Muhalefeti Coştu! 'Bedava Sınırsız İnternet'

İngiltere'nin ana muhalefetini oluşturan İşçi Partisi, her eve ve her iş yerine ücretsiz internet taahhüt etti.

Üstelik sınırsız.

Ücretsiz ve Sınırsız

Seçim kampanyası kapsamında Lancaster şehrinde konuşma yapan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, internetin gündelik yaşantımızın ayrılmaz bir noktası haline geldiğini belirtti. Bu nedenle internetin kamu hizmeti olması gerektiğini savunan Corbyn, "Ülkemizin her köşesindeki her evde, en hızlı fiber interneti herkes için ücretsiz yapmanın zamanı geldi. Bedava yapılması ve herkesin kullanımına sunulması, sosyal ve ekonomik değişim açısından herkese imkanlar sağlayacaktır" dedi.

Bildiğiniz üzere şu sıralar, internetin ücretsiz edinilmesi gereken bir hak olup olmadığı ile ilgili çeşitli tartışmalar sürüyor.

'Kamu Hizmetlerinin Dönüştürülmesi'

Parti, bu durumda karşıya çıkacak maliyet için de farklı bir yol izlemeyi planlıyor. Yaklaşık olarak 20 milyar sterlin maliyete sahip olan bu planın uygulanması için gereken bütçe; Google, Facebook ve Amazon gibi teknoloji devi şirketlerden alınan vergilerin artırılması ile karşılanacak.

Corbyn, yalnızca internetin değil aynı zamanda enerji, su, demiryolu ve posta şirketlerinin de kamulaştırılması gerektiğini düşünüyor. Bu noktada 'Kamu Hizmetlerinin Dönüştürülmesi' planının da bulunduğunu söyleyelim. Ülke vatandaşları bir aydan kısa bir süre içerisinde seçime gidecek. Seçimlerin ardından bu vaatlerin dikkat çekici olup olmadığını anlamış olacağız.