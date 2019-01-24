İngiliz Takımın Başına Robot Teknik Direktör Getirildi

İngiltere'nin 7. lig amatör takımlarından olan Wingate Finchley dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Yapay zekası sayesinde maça en uygun ilk 11'leri sahaya sürebileceğine inanılan robot, takımın teknik direktörüne yardımcılık yapmaya çalışacak.

Futbol konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden olan İngiltere'de yapay zeka ile spor resmi olarak bütünleşti. Ülkenin 7. liginde yer alan Wingate Finchley isimli amatör takım yeni bir robot ile anlaştı. Aslında düşündüğünüz gibi bir robot olmayan bu yardımcı, yalnızca yapay zekası sayesinde oyuna yön verebilecek ve maça uygun takımı ortaya koyabilecek.

Kulübün kendi teknik direktörü olan Dave Norman da yapay zekayı desteklediğini ve birlikte daha iyi işler ortaya koyabileceklerini düşündüğünü dile getirdi. "Futbolun temeli, takımı yöneten insan da olsa yapay zeka da olsa aynı. Sistemin başarılı olabileceğine inanıyorum" şeklinde konuşan Norman, yapay zeka ile birlikte maçın onbirini, dizilişini ve taktiğini belirleyecek.

İlk maçını 9 Şubat'ta amatör takımlardan Whitehawk karşısında vereceği ifade edilen yapay zekanın, ilk aşamada takımdaki futbolcuların özelliklerini ve kişisel becerilerini öğrendiği dile getirildi. Buna bağlı olarak direktör Dave Norman'a yardımcı olacak robotun başarılı olup olmayacağını yakın zamanda göreceğiz.