İngiltere, Türkiye'nin Tıbbi Malzeme Yardımı Hakkında Açıklama Yaptı!

Covid-19 ile mücadele sırasında tıbbi malzeme özellikle sağlık çalışanları için kritik bir öneme sahip ve pek çok ülkenin salgına hazırlıksız yakalanması bu noktada yetersizlik çekmesine yol açıyor. İngiltere, Türkiye'nin yapmayı planladığı tıbbi malzeme yardımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye İngiltere'ye Tıbbi Malzeme Yardımı Yapacak mı?

İngiltere şu an salgının en yoğun yaşandığı ülkelerden birisi konumunda. Buna karşın sağlık çalışanları ilerleyen günlerde koruyucu ekipman yetersizliği riski ile karşı karşıya kalabilir gibi gözüküyor.

Yetkililer, Türkiye'den "çok ama çok büyük bir sevkiyat" beklediklerini açıklamıştı. Basına yansıyan haberlere göre de aralarında 400,000 adet koruyucu önlüğün de bulunduğu 83 ton ağırlığındaki koruyucu ekipmanın bugün ülkeye ulaştırılması bekleniyor.

Buna karşın ülkenin sağlık sektörüne ait temsilciler yetkililer tarafından yapılan bu açıklamanın inandırıcılığını kaybettiğini, malzeme yetersizliği durumunda sağlık çalışanlarının çalışmalarını durdurabileceğini vurguladı.

Sağlık çalışanlarının ihtiyaç duydukları ekipmanlar arasında yüzü kapatması adına maske ve gözlük, vücudu koruma altına alması adına önlük ve kontamine yüzeylerle teması azaltabilmek için eldiven yer alıyor.

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