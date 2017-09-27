İnsan Eli Değmeden Tarım Yapılıyor

Önce robotlar yavaş yavaş fabrikalardaki işlerimizi ellerimizden almışlardı; şimdi de yapay zeka ve bilgisayarlar, insan eliyle yapılan tarımı bitirmek için ilk adımı İngiltere'de attılar.

Her ne kadar böyle söyleyince korkunç bir durum gibi görünse de insanlığın işini kolaylaştırmak için çalışan Harper Adams Üniversitesi ve Precision Decisions firması, "Hands free hectar" isimli bir proje başlattılar. Proje kapsamında yapay zekayı ve bilgisayarları tarım makineleriyle çalışabilir hale getiren araştırmacılar, 6 hektarlık arpa tarlasını insan eli değmeden işlemeyi amaçladıklarını açıkladılar.

Tarlanın hazırlanması, ekilmesi, bakımı ve sonunda da biçilmesi işlemlerinin hepsinin robotlar tarafından yapılması için çaba sarf eden ekip, bütün bu işlerin uzaktan kontrol edilebildiğinin de altını çizdiler. Büyük makinelerle işlenmesi oldukça zor olan küçük tarlaların, robotlar ve yapay zeka yardımıyla kolayca işlenebildiğini gösterdiklerini kaydeden araştırmacılar, robotların yaptıkları işleriyse şöyle sıraladılar: arpa tohumlarının yerleştirileceği çukurların otomatik kazılması, ekinlerin büyümesi sırasında doğru miktarda besin ve gübre verilmesi, böcek ilaçlarının otomatik şekilde tarlalara uygulanması vb.