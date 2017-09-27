  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. İnsan Eli Değmeden Tarım Yapılıyor

İnsan Eli Değmeden Tarım Yapılıyor

Hands Free Hectar
YORUM YAZ
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman teknoloji

Önce robotlar yavaş yavaş fabrikalardaki işlerimizi ellerimizden almışlardı; şimdi de yapay zeka ve bilgisayarlar, insan eliyle yapılan tarımı bitirmek için ilk adımı İngiltere'de attılar.

Her ne kadar böyle söyleyince korkunç bir durum gibi görünse de insanlığın işini kolaylaştırmak için çalışan Harper Adams Üniversitesi ve Precision Decisions firması, "Hands free hectar" isimli bir proje başlattılar. Proje kapsamında yapay zekayı ve bilgisayarları tarım makineleriyle çalışabilir hale getiren araştırmacılar, 6 hektarlık arpa tarlasını insan eli değmeden işlemeyi amaçladıklarını açıkladılar.

Tarlanın hazırlanması, ekilmesi, bakımı ve sonunda da biçilmesi işlemlerinin hepsinin robotlar tarafından yapılması için çaba sarf eden ekip, bütün bu işlerin uzaktan kontrol edilebildiğinin de altını çizdiler. Büyük makinelerle işlenmesi oldukça zor olan küçük tarlaların, robotlar ve yapay zeka yardımıyla kolayca işlenebildiğini gösterdiklerini kaydeden araştırmacılar, robotların yaptıkları işleriyse şöyle sıraladılar: arpa tohumlarının yerleştirileceği çukurların otomatik kazılması, ekinlerin büyümesi sırasında doğru miktarda besin ve gübre verilmesi, böcek ilaçlarının otomatik şekilde tarlalara uygulanması vb.

Yapay Zeka, 10 Yıl İçinde Sınıflarda Öğretmen Olabilecek TEKNOLOJİ Yapay Zeka, 10 Yıl İçinde Sınıflarda Öğretmen Olabilecek
Google, Tüm Yapay Zeka Geliştiren Oluşumlara Kucak Açıyor TEKNOLOJİ Google, Tüm Yapay Zeka Geliştiren Oluşumlara Kucak Açıyor
IBM, Yapay Zeka Teknolojisine İnsan Gibi Hatırlamayı Öğretecek TEKNOLOJİ IBM, Yapay Zeka Teknolojisine İnsan Gibi Hatırlamayı Öğretecek

ETİKETLER: tarım tarım mühendisliği

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition
Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur ÜCRETSİZ
Windows Phone Windows Phone
Windows Phone Windows Phone, Windows 8'li cihazlarınız arasında kolayca dosya taşımanıza izin veren ücretsiz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
MyFitnessPal MyFitnessPal
MyFitnessPal MyFitnessPal, fazla kilolarından şikayetçi veya formunu korumak isteyenler için harika bir Windows Phone fitness uygulaması. ÜCRETSİZ
Falcı Bacım Falcı Bacım
Falcı Bacım Kahvenizi içtikten sonra falınızı Falcı Bacım uygulamasından kolayca baktırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
DaVinci Resolve DaVinci Resolve
DaVinci Resolve DaVinci Resolve ile video projelerinizdeki kurgu ve renk düzeltmesi gibi ayarları profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Hamachi Hamachi
Hamachi Hamachi, kullanıcıların internet üzerinde güvenli bir sanal ağ kurmalarına olanak veren kullanışlı bir ağ teknolojisidir. ÜCRETSİZ
Adobe Illustrator Adobe Illustrator
Adobe Illustrator Her tür projede kullanılmak üzere özgün vektör çizimler yapılmasını sağlayan Adobe Illustrator tüm dünyadan profesyonellerin tercih ettiği bir yazılım. DENEME SÜRÜMÜ
APKTOW10M APKTOW10M
APKTOW10M APKTOW10M, Android uygulama ve oyunları Windows Phone'da çalıştırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir program. ÜCRETSİZ
Farming Simulator 14 Farming Simulator 14
Farming Simulator 14 Farming Simulator 14, Android telefonlarınız üzerinde tarım yapmanızı sağlayan en keyifli ve en iyi simülatör uygulamarından bir tanesidir. ÜCRETSİZ

YORUMLAR