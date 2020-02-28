İnsan ve Arı Beyni Ortak Özelliklere Sahip

Türkiye'deki bilim insanları, beynin işleyişini anlayabilmek için farklı çalışmalar yürütüyor. Ortaya çıkan yeni bir çalışma, arıların beyin aktiviteleri ile insanların beyin aktiviteleri arasındaki benzerlikleri gösteriyor.

İnsanlardaki işleyişini anlamak için bilim insanları, çalışmalarını yürütüyor. İnsan beyni üzerinde yapılacak çalışmaların çok zor ve zaman alıcı. Bazı araştırmacılar, beyin hakkındaki deneylerini farklı hayvanlar üzerinde devam ettiriyor.

İnsan ve arı beyni araştırmaları

Yeni Zelanda’da yer alan Otago Üniversitesi’nden bilim insanları; arıların beyinleri üzerindeki yaptıkları çalışmada insan beyni ile arıların beyinleri arasında benzerlikler olduğunu gördü.

Yapılan çalışmalarda, arılardaki alfa salınımlarının (beynin ürettiği dalga benzeri elektriksel aktiviteler) insan beynindekine benzer özelliklere sahip olduğu ifade ediliyor.

Otago Üniversitesi’nden Paul Szyszka, “Alfa salınımlarının dikkat, hafıza ve bilinç gibi beyin fonksiyonları ile ilgili olması nedeniyle arı beyinleri kendi beyinlerimizin bazen çalıştığını anlamak için yeni yollar sağlayabilir” diyerek konuya açıklık getirdi.