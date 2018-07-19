  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. İnsana En Çok Benzeyen Robot Sophia Gürcistan’da

İnsana En Çok Benzeyen Robot Sophia Gürcistan’da

Robot Sophia Gürcistan
YORUM YAZ

Hong Kong merkezli insansı robotlar üreten Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen robot Sophia, bir süredir dünyayı dolaşıyor. İnsansı robot, çeşitli ülkelerde konferanslara katılarak insanlarla sohbet ediyor ve insanların sorularını yanıtlıyor.

Suudi Arabistan’dan vatandaşlık alan ve böylece nüfuz cüzdanına sahip ilk robot olarak da tarihe geçen Sophia, bu defa da Gürcistan Adalet Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. Açık Yönetim Ortaklık Zirvesi (OGP) için Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e geldi. Burada çeşitli programlara katılan Sophia, gazetecilerin ve vatandaşların karşısına çıktı.

Sophia, ilk olarak basın mensuplarının karşısına çıktı ve konuşmasına Gürcü dilinde selamlama yaparak başladı. İnsansı robot, Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür ocağında iki gün önce meydana gelen metan gazı patlamasında dört madencinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Gürcü halkına taziyelerini iletti.

Basın mensuplarıyla görüştükten sonra 5. Açık Yönetim Ortaklık Zirvesinin açılış törenine katılan Sophia, burada da bir konuşma yaptı.

Sophia’nın ziyaret ettiği son yer ise Gürcistan Adalet Bakanlığı’na bağlı ve günde 11 bin kişiye hizmet veren Kamu Hizmet Binası oldu. Binlerce kişiye hizmet verdiği için halkla burada görüşmeyi tercih ettiğini belirten Sophia, burada da öğrencilerin sorularını yanıtladı ve böylece Gürcistan ziyaretini tamamlamış oldu.

Ünlü Robot Sophia'nın Artık Bedeni Var PROJE Ünlü Robot Sophia'nın Artık Bedeni Var

Will Smith, Robot Sophia'ya Yürüdü TEKNOLOJİ Will Smith, Robot Sophia'ya Yürüdü

Türkiye'ye Gelen Robot Sophia'dan 23 Nisan Mesajı TEKNOLOJİ Türkiye'ye Gelen Robot Sophia'dan 23 Nisan Mesajı

Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji
ETİKETLER: robot insansı robotlar sophia

YORUMLAR