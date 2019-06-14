İnsanlar Cinsel İlişki Sırasında Kulaklık Takıyor

ABD merkezli bilet satış sitesi TickPick'in insanların müzik ve seks alışkanlıklarına ilişkin yaptığı bir araştırma, bazı insanların seks yaparken kulaklık taktığını ortaya çıkardı.

İnsanlar Seks Yaparken Kulaklık Kullanıyor

Yapılan araştırmaya yaklaşık 1100 kişi katıldı ve çıkan sonuçlar oldukça ilginç. Araştırmaya katılanlar arasında dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin ürettiği kablosuz kulaklığa sahip olanların yüzde 17’si, seks yaparken kulaklığını çıkarmadığını söyledi. Katılımcıların seks yaparken müzik dinleyip dinlemediği bilinmiyor.

Amerika'da yapılan araştırmayı çok fazla dikkate almamak gerekiyor. Çünkü soruya cevap veren 1100 kişiden 100'ünün söz konusu kulaklığa sahip olduğu varsayılırsa, bunlardan yalnızca 17'si cinsel ilişki sırasında kulaklığından vazgeçemiyor. TickPick tarafından yapılan araştırmanın sosyal medyada çok fazla tepki çekeceğine kesin gözüyle bakılmakta.

İnsanların cinsel ilişki sırasında neden kulaklık taktığı bilinmezliğini korumakta. Araştırma hakkında daha fazla detay gelir ise sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Amerika'da yapılan araştırma hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yapılan araştırma doğru mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!