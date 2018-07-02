İnsansı Robot Sophia’nın Parçaları Kayboldu!

Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia, ilginç bir olayla gündemde. Etiyopya’ya giderken Almanya’nın Frankfurt Havalimanı’nda parçaları kaybolan Sophia, Başbakan Abiy Ahmet ile akşam yemeğine katılmadı.

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen Sophia, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’ın kendisine vatandaşlık vermesiyle bir anda dünya gündemine oturmuştu. Üstün bir yapay zeka yazılımına sahip olan insansı robot, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üyesi.

Konuşmalarına uygun bir şekilde yüz ifadelerini belirleyebilen Sophia, kısa zamanda o kadar ikonik bir figür haline geldi ki, dünyanın dört bir yanında gerçekleşen büyük organizasyonlara konuşmacı olarak katılmaya başladı. Nisan 2017’de Uniq İstanbul'da düzenlenen 5. Marketing Meetup 2018’e de katılan Sophia, gerçekleştirdiği sohbeti ile büyük bir ilgi görmüştü.

İnsana insandan daha çok benzeyen Sophia, 3 günlük bir ziyaret için Afrika ülkesi Etiyopya’ya gidecekti. Sophia gitti gitmesine ancak tek parça olarak değil!

Yolculuk sırasında Frankfurt Havalimanı’nda bazı parçaları kaybolan akıllı robot, Başbakan Abiy Ahmed ile akşam yemeğine katılamadı. Ayrıca Sophia’nın Ulusal Müze’de vereceği konferans da iptal edildi.

Tek parça halinde olmasa da Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya gelen Sophia, buna rağmen Uluslararası MCIT Fuarı’na katılacak. Tarihin en güzel kadınlarından birisi olarak gösterilen İngiliz aktrist Audrey Hepburn’den ilham alınarak yapılan Sophia, yaratıcılarından biriyle gerçekleştirdiği konuşmada, insan ırkını yok etmeye yönelik bir şakası büyük bir yankı uyandırmıştı.

Sophia, Amerikalı ünlü talk show sunucusu Jimmy Fallon'a konuk olmuştu