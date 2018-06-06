Instagram'a 1 Saatlik Videolar Yüklenebilecek

Facebook, uzun süredir çeşitli video paylaşma çözümleriyle YouTube ile rekabet etmek istiyordu. Buna rağmen bir türlü planlanan çözümleri hayata geçirmeyi başaramayan Facebook, en sonunda Instagram’daki video sürelerini 1 saate çıkarmaya karar verdi.

Bugün itibarıyla yayınlanan haberlerde, kısa bir süre sonra yapılacak güncellemeyle Instagram'da bazı kullanıcılara 1 saat uzunluğunda video paylaşma izni verileceği dile getirildi. Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Wall Street Journal tarafından yapılan haberde, Instagram’a getirilmesi planlanan güncellemeyle birlikte 1 saatlik videoların yanı sıra dikey veya geniş açılı görüntüler üzerine de odaklanacağı söylendi. Böylece gerçek bir video paylaşma platformuna dönüşmesi beklenen Instagram’ın yayıncılar için başka alan açacağı belirtildi.

Yakın zaman önce Pew Research Center Study tarafından yapılan bir araştırma, genç kullanıcıların Faceobok’tan uzaklaşmaya başladıklarını ortaya koymuştu. Başta YouTube olmak üzere diğer sosyal medya platformlarını kullanmaya başlayan gençleri Facebook’ta tutmak isteyen şirket ise anasayfaya yerleştireceği “İzle” tuşunu tartışmaya başlamıştı. İzle tuşuyla birlikte Facebook kullanıcılarının YouTube gibi bir ekranla karşılaşmaları ve kolayca video izlemeleri tasarlanmıştı. Buna rağmen uzun süre konuşulan “İzle” sayfasından vazgeçen Facebook, Wall Street’in haberinin doğru çıkması durumunda video işini tamamen Instagram’a kaydırabilir.