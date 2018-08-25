Instagram'a Üniversite Topluluk Grupları Geliyor

En popüler sosyal ağlardan olan Instagram'a gelecek yeni özellik sayesinde her üniversitenin kendine özel bir topluluk grubu olacak. Bu gruplara üniversitede okuyan öğrenciler dahil edilecek ve öğrencilerin birbirleriyle iletişime geçmesi sağlanacak.

CNBC üzerinde çıkan bir habere göre Instagram'daki öğrenciler için yepyeni gruplar geliyor. Özellikle üniversitelileri hedef alan bu gruplar otomatik olarak oluşturulacak ve kullanıcıların diğer öğrencilerle bağlantı kurmaları sağlanacak. Grup içerisindeki kullanıcılar Hikayeler görüntüleyebilecek, topluluk içerisinde paylaşım yapabilecek.

Yalnızca üniversitede okuyan kişilerin gruplara davet edileceği belirtiliyorken kullanıcılardan herhangi özel bir e-posta adresine veya kampüsün coğrafi konumuna dayanması gerekmeyecek. Yani öğrencileri, gruplara davet etmek için takip edilen kişilere ve aynı zamanda takip edilen bağlantılara bakılacak.

Her üniversiteye özel grup oluşturmanın zahmetli bir iş olacağını, ayrıca sorunlar çıkacağının farkında olan Instagram'ın yine de öğrencileri birbirleriyle iletişime geçmesinde büyük rol oynacak. Özellikle kullanıcıların yanlış üniversitelere davet edilebileceği düşünülüyorken platformların güvende kalması için ekstra önlemler alınması gerekiyor.