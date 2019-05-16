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Instagram, Anlık Mesajlaşma Uygulaması Direct’i Kapatıyor

Instagram, Anlık Mesajlaşma Uygulaması Direct’i Kapatıyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, anlık mesajlaşma uygulaması Direct’in önümüzdeki ay kapatılacağını açıkladı. 

Direct, ilk olarak 7 Aralık 2017’de kamera uygulaması olarak tanıtılmıştı. İlk etapta Şili, İsrail, İtalya, Portekiz, Türkiye ve Uruguay’da piyasaya sürülen uygulama, Instagram’dan bağımsız bir platform olarak yoluna devam ediyordu. Taa ki bugüne kadar.

Sosyal medya devi, Direct kullanıcılarına yolladığı uyarı mesajında, “Önümüzdeki ay, artık Direct uygulamasını desteklemeyeceğiz. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan, konuşmalarınız otomatik olarak Instagram'a geçecek”  ifadelerini kullanarak, anlık mesajlaşma uygulamasının miadını doldurduğunu duyurdu.

Instagram Direct uygulaması

Instagram’ın Direct uygulamasını neden kaldırdığı henüz belli değil; ancak şirket, kullanıcılara daha bütüncül bir hizmet vermek istiyor olabilir. 

Direct, Instagram’ın ana şirketi Facebook’un 2014 yılında piyasaya sürdüğü anlık mesajlaşma uygulaması Messenger ile aynı rotayı izliyor gibiydi. Nitekim kısa zamanda önemli oranda büyüyen platform, Instagram’ın itici güçlerinden bir tanesi olmuştu.

Büyük abisi Facebook’a göre çok daha hızlı büyüme gösteren Instagram, dünya çapında aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. 

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ETİKETLER: sosyal medya instagram instagram direct

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