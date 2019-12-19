Instagram Arkadaşlıkları Gerçek Hayata Daha Kolay Taşınıyor

İnsan Davranışında Bilgisayarlar isimli akademik dergide yayınlanan yeni bir çalışma, gençlerin Instagram üzerinden gerçek hayatta da görüştürkleri arkadaşlar edindikleri ortaya koydu. Washington Eyalet Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmada, yaklaşık 700 üniversite öğrencisine sosyal medya kullanımlarıyla alakalı sorular soruldu.

Facebook’un sahibi olduğu fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram üzerine yoğunlaşan araştırmacılar, üniversite çağındaki gençlerin Instagram’ı gerçek hayatta arkadaşlar kurabilmek adına tercih edebildikleri sonucuna ulaştı.

Computers in Human Behavior (İnsan Davranışında Bilgisayarlar) dergisinde yayınlanan çalışmanın başyazarı Danielle Lee şunları kaydetti: “Bulduklarımız optimistik şeylerdi: Instagram’da kendine dair paylaştıkların arkadaşlık başlatmak için yararlar sunabilir. Hatta rastgele takip ettiğiniz biriyle bile bu yolla arkadaş olabilirsiniz.”

700 kadar üniversite öğrencisinin katıldığı anketten çıkan sonuçları analiz eden araştırmacılar, Instagram’ın kullanımının çok kolay olması ve göze hoş gelmesi sebebiyle gençler tarafından tercih edildiğini aktardılar. Kolay kullanım, hızlı paylaşım ve etkileşim gibi sebeplerden ötürü kullanıcıların Instagram üzerinden kendilerini anlattıkları, bu sebeple arkadaşlıkların başladığı bildirildi.

Instagram’ın bir başka yararlı tarafı ise utangaç olan ya da başkalarına açılmakta zorluk çeken kişiler için bir tür araç olabilmesi. Kendilerini gerçek hayata kıyasla Instagram üzerinden daha iyi anlatan kişiler, bu yolla gerçek hayatta bulamayacakları arkadaşları sosyal medya üzerinden edinebiliyorlar.