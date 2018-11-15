Instagram'da Ne Kadar Zaman Harcadığınızı Görün

Instagram’a yepyeni bir özellik daha getiriliyor. Yeni özellik sayesinde artık kullanıcılar uygulama başında ne kadar zaman geçirdiklerini görebilecekler.

Üstelik Instagram'da günlük, haftalık ve aylık olmak üzere farklı periyotlardaki kullanımlarınızı da görüntüleyebileceksiniz.

Yeni özelliğin bir diğer güzel yanı da istediğiniz zamanlarda Instagram kullanımınızı sınırlandırabiliyor olmanız. Örneğin günde 1 saatten fazla Instagram kullanmak istemiyorsanız, bu özellik sayesinde bunu yapmak çok kolay. Çünkü artık istediğiniz zaman platformda geçirdiğiniz süreyi görebilecek ve buna göre uygulamadan çıkış yapabileceksiniz.

Ancak bu yeni özellik Instagram kullanımınızı sonlandıran bir yapıya sahip değil. Yani özellik size yalnızca Instagram’da geçirdiğiniz süreyi gösteriyor, o andan itibaren uygulamayı kullanmaya devam etmek ya da etmemek tamamen size kalmış oluyor.

Aslında uygulamanın daha çok kullanılmasını teşvik edici özellikler yerine, bu tarz özellikler getiriliyor olması biraz kafaları karıştırıyor. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmada insan sağlığına en fazla zarar veren sosyal medya platformu seçilen Instagram, belki de bu kötü şöhretten kurtulmak ve sosyal sorumluluk adına bir adım atmak istiyor olabilir.

Instagram’ın yeni özelliğinin şu sıralar test aşamasında olduğu ve yakın zamanda tüm kullanıcıların hizmetine sunulacağı söyleniyor.