Instagram'da Para Kazanmak İçin Yeni Yöntem: Rozetler

Instagram, içerik oluşturucularının para pazanmasına katkı sağlamak için araç yelpazesini gittikçe daha çok genişletiyor. Şirketin içerik üreticilerine destek çıkmak için yaptığı yeni hamlenin Instagram'da para kazanmak isteyenlere büyük yardımı dokunuyor. Şirket artık sosyal medya platformunda yer alan kullanıcılara yönelik içerikler oluşturan kişilerin "rozet" satmasına izin veriyor.

Instagram'da Para Kazanmak İsteyenlere Yeni Bir Özellik!

Instagram'da para kazanmak için başvurulabilecek araçlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya platformunda içerik oluşturan ve binlerce takipçisi ile sürekli iletişim halinde olan kişilerin para kazanmasına yardımcı olacak yeni bir özelliği kullanıma sundu. Şirket son güncelleme ile beraber dünya genelindeki 50.000'den fazla influencer yakın takipçilerine rozet satmaya başlıyor.

Influencerlar yani sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi tarafından takip edilen içerik üreticileri, sosyal medya platformuna gelen güncelleme ile birlikte yakın takipçilerine para karşılığında rozet verme imkanı elde etti. Rozetler ilk olarak mayıs ayında tanıtılmıştı. Bu özellik, Instagram'da para kazanmak isteyen içerik oluşturucularına ek bir yöntem sunmasının yanı sıra yakın takipçilerin herhangi bir influencerın canlı yayınında yayımladığı yorumların öne çıkmasını sağlamaktadır.

Şirket aynı zamanda içerik oluşturucularının para kazanmasına katkıda bulunacak IGTV reklam desteğinin testlerini sürdürmeye devam ediyor. Instagram, içerik üreticilerinin ürettiği videolarından para kazanmasını sağlamak için son güncelleme ile beraber reklam desteğinin testlerini Amerika Birleşik Devletleri merkezli hesaplarla sınırlı tutmaya başladı. Özellik şu anda ABD'de yer alan insanlar tarafından kullanılıyor olsa da ilerleyen günlerde dünya genelinde kullanıma sunulması bekleniyor.

İçerik oluşturucularının para kazanmasına yardımcı olmaya yönelik geliştirilen yeni özellikler, Instagram'ın reklamcılık dışındaki kaynaklardan da para kazanmasına imkan sağlayabilir. Şirket, içerik oluşturucularının rozetlerden elde ettiği paranın %100'ünün "şimdilik" onlara ait olmasına izin verecek olsa da şirket özellikten elde edilen gelirin ilerleyen günlerde paylaşılmasının söz konusu olabileceğini işaret etti. Şirketin rozetlerden beklentisi karşılanırsa bu içerik oluşturucularına büyük bir avantaj kazandırabilir.