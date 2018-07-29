Instagram'da Pişti Olduğunuz Fotoğrafları Görmek İster Misiniz?

Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşma ağlarından olan Instagram'da ortaya çıkan Insta Repeat isimli bir hesap, aynı açıdan çekilmiş benzer fotoğrafları birleştirip paylaşıyor. Bu anlamda pek çok kullanıcı 'pişti' olduğu diğer fotoğraflarla aynı karede buluşmuş oluyor.

Şimdiye kadar yayınladığı 80 gönderide onlarca birbirine benzer fotoğrafları birleştiren Insta Repeat, Instagram'daki karelerin tek elden çıkmışcasına benzer olmasını gözler önüne seriyor. Aynı zamanda sosyal ağ içerisinde adeta dejavu yaşatmayı başaran hesap, şimdiden pek çok kullanıcıyı karşısına almış durumda.

Insta Repeat (@insta_repeat)'in paylaştığı bir gönderi ( 28 Tem, 2018, 8:59ös PDT )

İlk olarak 27 yaşındaki bir fotoğrafçı tarafından başlatılan benzer fotoğrafların birleştirilme işlemini Insta Repeat devam ettirdi. Instagram üzerinde birbirinin kopyası olan paylaşımları tek karede toplayan hesap, klişe pozlara başvuranların da korkulu rüyası olmayı başardı.

Insta Repeat (@insta_repeat)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Tem, 2018, 1:03ös PDT )

"Gez. Dolaş. Benzet." sloganını kullanan hesabın henüz 32 bin takipçisi bulunuyor ancak karşısına kocaman bir kitleyi de aldığını unutmamak lazım. Özellikle benzer fotoğrafları piştileyen Insta Repeat'in kim tarafından yönetildiği konusu da henüz bilinmiyor.